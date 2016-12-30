Семак назначен главным тренером «Уфы»

Бывший капитан сборной России Сергей Семак назначен на пост главного тренера ФК «Уфа». Об этом официально объявила
пресс-служба клуба.
Тренерскую карьеру Сергей Семак начал в петербургском «Зените» в качестве помощника Лучано Спаллетти в 2013 году и оставался в тренерском штабе петербуржцев и после прихода Мирчи Луческу.
В 2014 году Семак вошел в тренерский штаб сборной России во главе с Фабио Капелло. После ухода Капелло из сборной Семак сохранил свой пост в тренерском штабе Леонида Слуцкого, в качестве тренера принимал участие в Евро-2016. После того как сборную возглавил Станислав Черчесов, Семак покинул тренерский штаб команды.
Пост главного тренера «Уфы» стал вакантным после ухода белорусского специалиста Виктора Гончаренко в ЦСКА.
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