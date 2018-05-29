Нападение полицейских на «Мисс Татарстан» в Казани сняли на видео

Следователи намерены разобраться в нашумевшей истории — о скандальном задержании обладательницы титула «Мисс Татарстан — 2006». Сыщики должны дать оценку действиям сотрудников полиции, которые доставили модель в участок. Инцидент неоднозначный.
Обычная вечерняя прогулка Виктории Буянцевой и ее матери закончилась в полицейском участке. Корреспондент НТВ Виктория Юдина попыталась разобраться, почему это произошло.
Она хоть и привыкла к проявлению симпатии со стороны мужского пола, признается Виктория Буянцева, но такого пристального внимания к своей персоне не ожидала. В время прогулки на девушку и ее маму напали трое неизвестных.
Виктория Буянцева: «В этот момент мыслей было много — бороться за свои вещи, потому что я их зарабатываю каждодневным трудом. А вторая мысль — отдать все, лишь бы со мной ничего не сделали. Но борьба за вещи преобладала».
На кадрах любительской съемки видно, как неизвестные нападают на Викторию и валят женщину на землю. После чего мужчины представляются и показывают служебные удостоверения. По словам девушки, полицейские в штатском заподозрили ее в наркоторговле. Якобы она вместе с матерью делала так называемые закладки. И тут в разговор уже вмешались очевидцы, которых возмутила манера общения.
На каком основании оперативники (если это вообще были стражи порядка) сделали такой вывод, теперь будут разбираться сотрудники СК. Во время досмотра запрещенных веществ ни у Виктории, ни у его матери полицейские не обнаружили.
В отделе, куда «Мисс Татарстан» доставили патрульные, девушку еще раз внимательно досмотрели и предложили сдать кровь на наличие алкоголя и запрещенных веществ. После долгой беседы отпустили домой, но Буянцева отправилась прямиком в травмпункт — снимать побои.
Булат Мухаметжанов, юрист: «Есть такое словосочетание, как чрезмерное применение силы. В данном случае, даже если сотрудники полиции полагали, что это могли быть подозреваемые в преступлении, в любом случае трое мужчин, наверное, могли совладать с тремя женщинами, которые спокойно шли по улице».
Занятия по аквааэробике, где Буянцева выступает в качестве тренера, пришлось отменить. Она готова приложить максимум усилий, чтобы добиться уголовного наказания для обидчиков и их отстранения от работы. Также Буянцева планирует обратиться в суд за компенсацией материального, а главное — морального вреда.
Вместе с сотрудниками СК свою внутреннюю проверку проводят и в МВД. Там намерены дать правовую оценку действиям стражей порядка. А заодно ответить и на вопрос потерпевшей: так ли необходимо было применение силы по отношению к представительницам слабого пола.
Она хоть и привыкла к проявлению симпатии со стороны мужского пола, признается Виктория Буянцева, но такого пристального внимания к своей персоне не ожидала. В время прогулки на девушку и ее маму напали трое неизвестных.
Виктория Буянцева: «В этот момент мыслей было много — бороться за свои вещи, потому что я их зарабатываю каждодневным трудом. А вторая мысль — отдать все, лишь бы со мной ничего не сделали. Но борьба за вещи преобладала».
На кадрах любительской съемки видно, как неизвестные нападают на Викторию и валят женщину на землю. После чего мужчины представляются и показывают служебные удостоверения. По словам девушки, полицейские в штатском заподозрили ее в наркоторговле. Якобы она вместе с матерью делала так называемые закладки. И тут в разговор уже вмешались очевидцы, которых возмутила манера общения.
На каком основании оперативники (если это вообще были стражи порядка) сделали такой вывод, теперь будут разбираться сотрудники СК. Во время досмотра запрещенных веществ ни у Виктории, ни у его матери полицейские не обнаружили.
В отделе, куда «Мисс Татарстан» доставили патрульные, девушку еще раз внимательно досмотрели и предложили сдать кровь на наличие алкоголя и запрещенных веществ. После долгой беседы отпустили домой, но Буянцева отправилась прямиком в травмпункт — снимать побои.
Булат Мухаметжанов, юрист: «Есть такое словосочетание, как чрезмерное применение силы. В данном случае, даже если сотрудники полиции полагали, что это могли быть подозреваемые в преступлении, в любом случае трое мужчин, наверное, могли совладать с тремя женщинами, которые спокойно шли по улице».
Занятия по аквааэробике, где Буянцева выступает в качестве тренера, пришлось отменить. Она готова приложить максимум усилий, чтобы добиться уголовного наказания для обидчиков и их отстранения от работы. Также Буянцева планирует обратиться в суд за компенсацией материального, а главное — морального вреда.
Вместе с сотрудниками СК свою внутреннюю проверку проводят и в МВД. Там намерены дать правовую оценку действиям стражей порядка. А заодно ответить и на вопрос потерпевшей: так ли необходимо было применение силы по отношению к представительницам слабого пола.
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