В Казани полицейские скрутили на улице «Мисс Татарстан»

Доследственная проверка организована в Казани по заявлению местной жительницы Виктории Буянцевой по факту нападения на нее и ее маму сотрудников полиции.
Обладательница титула «Мисс Татарстан» (в 2006 году) Виктория Буянцева назвала действия сотрудников нападением. Женщина рассказала, что инцидент произошел поздно вечером 23 мая. Она прогуливалась вместе с матерью, как вдруг на них набросились двое полицейских.
Один из них, по мнению Буянцевой, был пьян: пострадавшая отметила запах алкоголя и несвязную речь. Кроме того очевидцы сообщили, что видели, как полицейские незадолго до нападения распивали спиртные напитки, сообщил «Интерфаксу» представитель пострадавшей, юрист Андрей Сучков.
Виктория Буянцева: «Один из них схватил меня за правую руку и начал вырывать мобильник. Другой пытался сорвать с меня сумку, которая висела через плечо. А третий держал маму, чтобы она не могла мне помочь».
По словам пострадавшей, ей скрутили правую руку и заломили ее за спину. Потом женщину повалили на асфальт.
Виктория Буянцева: «Мы с мамой стали кричать: „Помогите!“ Подошли двое молодых людей, но люди, державшие меня, представились сотрудниками полиции и пояснили, что в данный момент проходит задержание преступника, то есть меня».
Полицейские заявили, что у женщины при себе имеются запрещенные предметы. Викторию Буянцеву доставили в отдел полиции, где в ходе досмотра подозрения стражей правопорядка не подтвердились.
Андрей Сучков, юрист: «После того как ее отпустили, Виктория инициировала проведение двух экспертиз. Первая показала отсутствие алкоголя или наркотиков в ее организме, вторая зафиксировала ушибы и растяжения лучезапястного сустава и плеча правой руки».
В управлении МВД России по Казани сообщили, что по факту нападения полицейских на Буянцеву и ее маму назначена служебная проверка.
Один из них, по мнению Буянцевой, был пьян: пострадавшая отметила запах алкоголя и несвязную речь. Кроме того очевидцы сообщили, что видели, как полицейские незадолго до нападения распивали спиртные напитки, сообщил «Интерфаксу» представитель пострадавшей, юрист Андрей Сучков.
Виктория Буянцева: «Один из них схватил меня за правую руку и начал вырывать мобильник. Другой пытался сорвать с меня сумку, которая висела через плечо. А третий держал маму, чтобы она не могла мне помочь».
По словам пострадавшей, ей скрутили правую руку и заломили ее за спину. Потом женщину повалили на асфальт.
Виктория Буянцева: «Мы с мамой стали кричать: „Помогите!“ Подошли двое молодых людей, но люди, державшие меня, представились сотрудниками полиции и пояснили, что в данный момент проходит задержание преступника, то есть меня».
Полицейские заявили, что у женщины при себе имеются запрещенные предметы. Викторию Буянцеву доставили в отдел полиции, где в ходе досмотра подозрения стражей правопорядка не подтвердились.
Андрей Сучков, юрист: «После того как ее отпустили, Виктория инициировала проведение двух экспертиз. Первая показала отсутствие алкоголя или наркотиков в ее организме, вторая зафиксировала ушибы и растяжения лучезапястного сустава и плеча правой руки».
В управлении МВД России по Казани сообщили, что по факту нападения полицейских на Буянцеву и ее маму назначена служебная проверка.
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