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    В США погибли журналисты, снимавшие репортаж о шторме «Альберто»

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    В США погибли журналисты, снимавшие репортаж о шторме «Альберто»

    В США погибли журналисты, снимавшие репортаж о шторме «Альберто»

    Американские СМИ установили личности людей, погибших в автомобиле в зоне субтропического шторма «Альберто».

    Как передает телеканал NBC, в понедельник вечером во время подготовки сюжета, посвященного последствиям субтропического шторма «Альберто», бушующего на юге США, погибли двое журналистов американского телеканала WYFF News 4.

    Сообщение телеканала NBC: «Ведущий WYFF News 4 Майк Маккормик и фоторепортер Аарон Смелтцер погибли в понедельник, когда дерево упало на их внедорожник. Мы все на WYFF News 4 скорбим, так как считаем себя одной семьей. Мы выражаем соболезнования семьям Майка и Аарона, коллег NBC в Южной Каролине».

    Сообщение об этом размещено в Twitter медиакорпорации NBC, в которую входит и телеканал WYFF News 4.




    Ранее стадо известно, что два человека погибли в машине, на которую рухнуло дерево в штате Северная Каролина в результате субтропического шторма «Альберто». О том, что это были журналисты, снимавшие сюжет о последствиях удара стихии, на тот момент известно не было.

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