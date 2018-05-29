В США погибли журналисты, снимавшие репортаж о шторме «Альберто»

Американские СМИ установили личности людей, погибших в автомобиле в зоне субтропического шторма «Альберто».
Как передает телеканал NBC, в понедельник вечером во время подготовки сюжета, посвященного последствиям субтропического шторма «Альберто», бушующего на юге США, погибли двое журналистов американского телеканала WYFF News 4.
Сообщение телеканала NBC: «Ведущий WYFF News 4 Майк Маккормик и фоторепортер Аарон Смелтцер погибли в понедельник, когда дерево упало на их внедорожник. Мы все на WYFF News 4 скорбим, так как считаем себя одной семьей. Мы выражаем соболезнования семьям Майка и Аарона, коллег NBC в Южной Каролине».
Сообщение об этом размещено в Twitter медиакорпорации NBC, в которую входит и телеканал WYFF News 4.
Ранее стадо известно, что два человека погибли в машине, на которую рухнуло дерево в штате Северная Каролина в результате субтропического шторма «Альберто». О том, что это были журналисты, снимавшие сюжет о последствиях удара стихии, на тот момент известно не было.
Сообщение телеканала NBC: «Ведущий WYFF News 4 Майк Маккормик и фоторепортер Аарон Смелтцер погибли в понедельник, когда дерево упало на их внедорожник. Мы все на WYFF News 4 скорбим, так как считаем себя одной семьей. Мы выражаем соболезнования семьям Майка и Аарона, коллег NBC в Южной Каролине».
Сообщение об этом размещено в Twitter медиакорпорации NBC, в которую входит и телеканал WYFF News 4.
Condolences to the families of Mike and Aaron, and our NBC colleagues at @wyffnews4 in South Carolina. https://t.co/nQ2iomdZPf— NBC News (@NBCNews) 28 мая 2018 г.
Ранее стадо известно, что два человека погибли в машине, на которую рухнуло дерево в штате Северная Каролина в результате субтропического шторма «Альберто». О том, что это были журналисты, снимавшие сюжет о последствиях удара стихии, на тот момент известно не было.
Комментарии