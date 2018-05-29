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    Тропический шторм «Альберто» обрушился на Флориду

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    Тропический шторм «Альберто» обрушился на Флориду

    Тропический шторм «Альберто» обрушился на Флориду

    Тропический шторм «Альберто» обрушился на Флориду
  • Фото: Reuters © 2018, NASA

    • Американские СМИ сообщают о первых жертвах тропического шторма «Альберто» на территории США.

    Как передает NBC News, два человека погибли в результате тропического шторма «Альберто», который бушует на территории США. В штате Северная Каролина из-за шквалистого ветра дерево рухнуло на машину. Водитель и пассажир погибли.

    Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщает, что субтропический шторм «Альберто» обрушился на побережье американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра достигает 72 километров в час. Шторм принес сильные ливни. Поступают сообщения о подтоплениях и размыве дорог.

    Ранее в трех штатах — Алабаме, Флориде и Миссисипи — было введено чрезвычайное положение в связи с приближением «Альберто». По предварительным оценкам экспертов, сумма ущерба от субтропического урагана может превысить 1 млрд долларов.







    А на Кубе из-за «Альберто» эвакуированы уже около 20 тысяч человек. Там не стихают ливни. Нарушено железнодорожное сообщение, затоплены автодороги. Из самого крупного в стране водохранилища Саса экстренно сбрасывают воду. Эвакуация жителей низин продолжается.

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