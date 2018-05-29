Тропический шторм «Альберто» обрушился на Флориду

Американские СМИ сообщают о первых жертвах тропического шторма «Альберто» на территории США.
Как передает NBC News, два человека погибли в результате тропического шторма «Альберто», который бушует на территории США. В штате Северная Каролина из-за шквалистого ветра дерево рухнуло на машину. Водитель и пассажир погибли.
Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщает, что субтропический шторм «Альберто» обрушился на побережье американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра достигает 72 километров в час. Шторм принес сильные ливни. Поступают сообщения о подтоплениях и размыве дорог.
Ранее в трех штатах — Алабаме, Флориде и Миссисипи — было введено чрезвычайное положение в связи с приближением «Альберто». По предварительным оценкам экспертов, сумма ущерба от субтропического урагана может превысить 1 млрд долларов.
А на Кубе из-за «Альберто» эвакуированы уже около 20 тысяч человек. Там не стихают ливни. Нарушено железнодорожное сообщение, затоплены автодороги. Из самого крупного в стране водохранилища Саса экстренно сбрасывают воду. Эвакуация жителей низин продолжается.
Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщает, что субтропический шторм «Альберто» обрушился на побережье американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра достигает 72 километров в час. Шторм принес сильные ливни. Поступают сообщения о подтоплениях и размыве дорог.
Ранее в трех штатах — Алабаме, Флориде и Миссисипи — было введено чрезвычайное положение в связи с приближением «Альберто». По предварительным оценкам экспертов, сумма ущерба от субтропического урагана может превысить 1 млрд долларов.
@spann @weswyattweather @chiltonweather @NWSBirmingham @StormHour @jpdice_Fox6 @jillgilardi @HarmonyWVTM13 @StephWVTM13 Heavy rain band from #Alberto moving across #ChiltonCounty #Jemison #alwx pic.twitter.com/kBtgIyU3eF— Michael Ray (@ace123michael) 28 мая 2018 г.
#Alberto @PCNHErynDion Around the Cove! pic.twitter.com/1AbVnsX01n— Mitch Leonard (@mitchleonard) 28 мая 2018 г.
А на Кубе из-за «Альберто» эвакуированы уже около 20 тысяч человек. Там не стихают ливни. Нарушено железнодорожное сообщение, затоплены автодороги. Из самого крупного в стране водохранилища Саса экстренно сбрасывают воду. Эвакуация жителей низин продолжается.
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