В правительстве ответили на просьбу компании Дерипаски повысить тарифы ЖКХ

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил министерствам проработать вопрос о поддержке попавшей под санкции группы компаний En+.
Профильные министерства поручили поручение вице-премьера Дмитрия Козака проработать предложения о поддержке группы компаний En+, попавшей под санкции США. Об этом ТАСС сообщил представитель вице-премьера.
Представитель Дмитрия Козака, вице-премьера РФ: «Дано поручение Минэнерго, Минпромторгу, Минэку, Минстрою, Минприроды, Минфину, ФАС совместно проработать и внести согласованные предложения в правительство».
Представитель чиновника также подтвердил, что группа компаний обратилась в правительство с просьбой предоставить ей льготы, для которых нужно повысить тарифы на электроэнергию, воду и отопление в Иркутской области. Решение о том, какие именно меры будут приняты для поддержки холдинга, должно быть принято в июне.
Впрочем, En+ старается решать свои проблемы и собственными силами. Олег Дерипаска, владелец группы, покинул совет директоров и принял решение сократить свою долю в холдинге в соответствии с требованиями Минфина США.
Представитель Дмитрия Козака, вице-премьера РФ: «Дано поручение Минэнерго, Минпромторгу, Минэку, Минстрою, Минприроды, Минфину, ФАС совместно проработать и внести согласованные предложения в правительство».
Представитель чиновника также подтвердил, что группа компаний обратилась в правительство с просьбой предоставить ей льготы, для которых нужно повысить тарифы на электроэнергию, воду и отопление в Иркутской области. Решение о том, какие именно меры будут приняты для поддержки холдинга, должно быть принято в июне.
Впрочем, En+ старается решать свои проблемы и собственными силами. Олег Дерипаска, владелец группы, покинул совет директоров и принял решение сократить свою долю в холдинге в соответствии с требованиями Минфина США.
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