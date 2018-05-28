Финал второго сезона «Ты супер!» стал самым рейтинговым событием субботы

Финал второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» стал самым рейтинговым эфирным событием субботы, 26 мая.
Финал конкурса получил рейтинг 3,5% среди зрителей 18+ и стал самым популярным проектом своего слота с долей 12,3%, обогнав все другие российские телеканалы.
Победителя конкурса «Ты супер!» выбирали телезрители с помощью СМС-голосования. Им стала Диана Анкудинова, получившая 48,94% зрительских голосов. За время участия в проекте видео с ее выступлениями в интернете набрали более 50 миллионов просмотров. Второе место заняла Вера Ярошик (около 9,71% голосов), на третьем — Роман Дружинин (6,46% голосов). Приз зрительских симпатий получила Зеновия Сверчкова, за которую на сайте НТВ проголосовало более 4 миллионов человек.
В финальном выпуске проекта приняли участие звезды шоу-бизнеса Валерия, Гарик Мартиросян, Руслан Алехно, Юлия Началова, Алексей Воробьёв и Денис Клявер, а также члены жюри международного вокального конкурса «Ты супер!».
Многие участники «Ты супер!», в котором участвуют дети, оставшихся без попечения родителей, получили профессиональные предложения. Диана Анкудинова представит Россию в Международном конкурсе молодых исполнителей «Детская Новая волна — 2018», Александра Кирильчук — в полуфинале «Детского Евровидения — 2018». Член жюри проекта Юлианна Караулова подарила Роману Дружинину возможность записать трек на студии саунд-продюсера Андрея Чёрного, «Новое радио» запишет сингл Дианы Анкудиновой и видео с ней в своей концертной студии. Игорь Крутой подарил Диане квартиру в Москве.
Телеканал НТВ и партнер проекта Международное информационного агентства и радио Sputnik продолжат помогать участникам конкурса на системной основе и развивать их талант. Так, финалистки проекта Вера Ярошик и Сатеник Геворгян получили от информационного партнера годичные курсы по вокалу у самых известных преподавателей в их городах.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Обычно, когда мы смотрим музыкальные конкурсы по телевидению, после финала софиты гаснут, и мы забываем об участниках проекта. Но это не про шоу „Ты супер!“. Всем полуфиналистам второго сезона конкурса до совершеннолетия будет выплачиваться стипендия от телеканала НТВ, чтобы они смогли продолжать заниматься творчеством. Для этого мы создали благотворительный фонд „Ты супер!“, который выплачивает стипендии участникам конкурса из России. В свою очередь, наш партнер — информационное агентство и радио Sputnik — выплачивает аналогичные стипендии участникам из-за рубежа».
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям со всего мира заявить о себе.
Победителя конкурса «Ты супер!» выбирали телезрители с помощью СМС-голосования. Им стала Диана Анкудинова, получившая 48,94% зрительских голосов. За время участия в проекте видео с ее выступлениями в интернете набрали более 50 миллионов просмотров. Второе место заняла Вера Ярошик (около 9,71% голосов), на третьем — Роман Дружинин (6,46% голосов). Приз зрительских симпатий получила Зеновия Сверчкова, за которую на сайте НТВ проголосовало более 4 миллионов человек.
В финальном выпуске проекта приняли участие звезды шоу-бизнеса Валерия, Гарик Мартиросян, Руслан Алехно, Юлия Началова, Алексей Воробьёв и Денис Клявер, а также члены жюри международного вокального конкурса «Ты супер!».
Многие участники «Ты супер!», в котором участвуют дети, оставшихся без попечения родителей, получили профессиональные предложения. Диана Анкудинова представит Россию в Международном конкурсе молодых исполнителей «Детская Новая волна — 2018», Александра Кирильчук — в полуфинале «Детского Евровидения — 2018». Член жюри проекта Юлианна Караулова подарила Роману Дружинину возможность записать трек на студии саунд-продюсера Андрея Чёрного, «Новое радио» запишет сингл Дианы Анкудиновой и видео с ней в своей концертной студии. Игорь Крутой подарил Диане квартиру в Москве.
Телеканал НТВ и партнер проекта Международное информационного агентства и радио Sputnik продолжат помогать участникам конкурса на системной основе и развивать их талант. Так, финалистки проекта Вера Ярошик и Сатеник Геворгян получили от информационного партнера годичные курсы по вокалу у самых известных преподавателей в их городах.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Обычно, когда мы смотрим музыкальные конкурсы по телевидению, после финала софиты гаснут, и мы забываем об участниках проекта. Но это не про шоу „Ты супер!“. Всем полуфиналистам второго сезона конкурса до совершеннолетия будет выплачиваться стипендия от телеканала НТВ, чтобы они смогли продолжать заниматься творчеством. Для этого мы создали благотворительный фонд „Ты супер!“, который выплачивает стипендии участникам конкурса из России. В свою очередь, наш партнер — информационное агентство и радио Sputnik — выплачивает аналогичные стипендии участникам из-за рубежа».
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям со всего мира заявить о себе.
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