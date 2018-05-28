В МИД назвали число россиян, попавших под санкции США

В МИД РФ заявили, что под американскими санкциями находятся 245 россиян и 439 компаний.
Такие данные озвучил директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко на заседании международного комитета Совета Федерации.
Георгий Борисенко: «Надо сказать, что с 2011 года, когда американцы при Обаме свернули перезагрузку и принялись заниматься снова сдерживанием России, США вводили санкции против России 52 раза. Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 российских юридических лиц».
Борисенко также добавил, что МИД поддерживает закон о контрсанкциях. Он отметил, что в нынешнем виде документ имеет оптимальный характер и предоставляет возможность президенту РФ и правительству определять конкретные направления и меры, по которым можно было бы оказывать воздействие.
Помимо этого, Борисенко заявил, что в Вашингтоне тоже заметили, что в России принимается такое законодательство и «внимательно отслеживают процесс его принятия», передает ТАСС.
Ранее, сегодня комитет Совета Федерации по международным делам поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о контрсанкциях в отношении США и иных недружественных государств. Как ожидается, документ будет рассмотрен на пленарном заседании в среду.
Георгий Борисенко: «Надо сказать, что с 2011 года, когда американцы при Обаме свернули перезагрузку и принялись заниматься снова сдерживанием России, США вводили санкции против России 52 раза. Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 российских юридических лиц».
Борисенко также добавил, что МИД поддерживает закон о контрсанкциях. Он отметил, что в нынешнем виде документ имеет оптимальный характер и предоставляет возможность президенту РФ и правительству определять конкретные направления и меры, по которым можно было бы оказывать воздействие.
Помимо этого, Борисенко заявил, что в Вашингтоне тоже заметили, что в России принимается такое законодательство и «внимательно отслеживают процесс его принятия», передает ТАСС.
Ранее, сегодня комитет Совета Федерации по международным делам поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о контрсанкциях в отношении США и иных недружественных государств. Как ожидается, документ будет рассмотрен на пленарном заседании в среду.
Комментарии