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    Пожарные справились с огнем на пылающем под Хабаровском складе

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    • Фото: Пульт чрезвычайных ситуаций / vk.com
    Пожарные справились с огнем на пылающем под Хабаровском складе

    Пожарные справились с огнем на пылающем под Хабаровском складе

    Пожарные справились с огнем на пылающем под Хабаровском складе
  • Фото: Пульт чрезвычайных ситуаций / vk.com

    • Ликвидировано открытое горение на заводе пиломатериалов в Хабаровском крае.

    В поселке Лидога Хабаровского края продолжаются работы по тушению пожара на заводе пиломатериалов. Огнем было охвачено около тысячи квадратных метров предприятия, пишет «Интерфакс».

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю: «Открытый огонь сбили в 7:15 местного времени. Работа на пожаре продолжается».

    Специалисты МЧС ведут проливку конструкций.

    смотретьСпасатели залили пылающий под Хабаровском склад 160 тоннами воды
    Спасатели залили пылающий под Хабаровском склад 160 тоннами воды
    В МЧС уточнили, что в борьбе с огнем были задействованы более 50 человек и 20 единиц техники, включая самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Накануне на очаг пожара при помощи авиации сбросили около 160 тонн воды.

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