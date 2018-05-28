Пожарные справились с огнем на пылающем под Хабаровском складе

Ликвидировано открытое горение на заводе пиломатериалов в Хабаровском крае.
В поселке Лидога Хабаровского края продолжаются работы по тушению пожара на заводе пиломатериалов. Огнем было охвачено около тысячи квадратных метров предприятия, пишет «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю: «Открытый огонь сбили в 7:15 местного времени. Работа на пожаре продолжается».
Специалисты МЧС ведут проливку конструкций.
В МЧС уточнили, что в борьбе с огнем были задействованы более 50 человек и 20 единиц техники, включая самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Накануне на очаг пожара при помощи авиации сбросили около 160 тонн воды.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю: «Открытый огонь сбили в 7:15 местного времени. Работа на пожаре продолжается».
Специалисты МЧС ведут проливку конструкций.
В МЧС уточнили, что в борьбе с огнем были задействованы более 50 человек и 20 единиц техники, включая самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Накануне на очаг пожара при помощи авиации сбросили около 160 тонн воды.
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