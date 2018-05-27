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    Спасатели залили пылающий под Хабаровском склад 160 тоннами воды. пожары, Хабаровский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели залили пылающий под Хабаровском склад 160 тоннами воды

    Спасатели залили пылающий под Хабаровском склад 160 тоннами воды

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    • Фото: МЧС РФ
    Спасатели залили пылающий под Хабаровском склад 160 тоннами воды

    Спасатели залили пылающий под Хабаровском склад 160 тоннами воды

    Спасатели залили пылающий под Хабаровском склад 160 тоннами воды
    • Фото: МЧС РФ

      • Пожарные совершили 20 сбросов воды для локализации возгорания на складе пиломатериалов в селе Лидога Хабаровского края, использовав около 160 тонн воды.

      Оперативная авиагруппа МЧС работает на месте крупного пожара на лесоперерабатывающем предприятии в хабаровском поселке Лидога. В ликвидации очага возгорания участвовали самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. В общей сложности в тушении приняли участие в общей сложности 55 человек и 12 единиц техники, сообщает ТАСС.

      МЧС по Хабаровскому краю: «Экипажем самолета Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России после проведенной авиаразведки было выполнено 11 сбросов воды на очаги пожара, вертолет Ми-8 выполнил 9 сбросов. Всего было слито около 160 тонн воды».

      Спасатели тушили горящий на площади тысяча квадратных метров склад пиломатериалов несколько часов. Известно, что в ходе проведенной в 2017 году проверки на этом складе выявили 73 нарушения требований пожарной безопасности и выдали 12 предписаний на их устранение. Часть требований выполнена не была. Госпожнадзор РФ проведет проверку по факту ЧП.

      Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

      Село Лидога расположено в 2 км от трассы Хабаровск — Комсомольск-на- Амуре, в нем живут почти 1,6 тысячи человек.

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