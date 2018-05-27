Экс-президента США Джорджа Буша отправили в больницу

Бывший президент США Джордж
Буш-старший госпитализирован второй раз за месяц.
Как сообщили представители семьи Бушей, 93-летний экс-президент США находится в сознании. Причиной госпитализации стало низкое кровяное давление.
Джим Макграт, официальный представитель семьи Бушей: «Президент Джордж Буш сегодня помещен в больницу Южного Мэна после того, как он испытал падение кровяного давления и упадок сил. Бывший президент в сознании. Он, вероятно, останется в больнице на несколько дней для проведения обследования».
В апреле 41-го президента США на 2 недели поместили в больницу города Хьюстон. Это произошло вскоре после похорон его супруги, 92-летней Барбары Буш.
Джим Макграт, официальный представитель семьи Бушей: «Президент Джордж Буш сегодня помещен в больницу Южного Мэна после того, как он испытал падение кровяного давления и упадок сил. Бывший президент в сознании. Он, вероятно, останется в больнице на несколько дней для проведения обследования».
President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care (@SMHCHealth) today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort.— Jim McGrath (@jgm41) 27 мая 2018 г.
В апреле 41-го президента США на 2 недели поместили в больницу города Хьюстон. Это произошло вскоре после похорон его супруги, 92-летней Барбары Буш.
Комментарии