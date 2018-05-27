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    Экс-президента США Джорджа Буша отправили в больницу

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    Экс-президента США Джорджа Буша отправили в больницу

    <nobr>Экс-президента</nobr> США Джорджа Буша отправили в больницу

    Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован второй раз за месяц.

    Как сообщили представители семьи Бушей, 93-летний экс-президент США находится в сознании. Причиной госпитализации стало низкое кровяное давление.

    Джим Макграт, официальный представитель семьи Бушей: «Президент Джордж Буш сегодня помещен в больницу Южного Мэна после того, как он испытал падение кровяного давления и упадок сил. Бывший президент в сознании. Он, вероятно, останется в больнице на несколько дней для проведения обследования».




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