Врачи перевели бывшего президента США
93-летнего Джорджа Буша — старшего из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил официальный представитель семьи Джим Макграт.
Джим Макграт, фициальный представитель семьи: «Президент Джордж Г. У. Буш был переведен из палаты интенсивной терапии в Методистской больнице Хьюстона в обычную палату, и ожидается, что он продолжит восстанавливаться там в течение еще нескольких дней. Он в сознании и разговаривает с персоналом больницы, семьей и друзьями, и его врачи очень довольны его прогрессом».
Ранее сообщалось, что Буш был госпитализирован после того, как в его кровеносную систему попала инфекция.
Напомним, 17 апреля скончалась жена Буша-старшего Барбара Буш. Ей было 92 года. Бывшая первая леди страдала от хронического заболевания легких и умерла после нескольких госпитализаций.
Ранее сообщалось, что Буш был госпитализирован после того, как в его кровеносную систему попала инфекция.
Напомним, 17 апреля скончалась жена Буша-старшего Барбара Буш. Ей было 92 года. Бывшая первая леди страдала от хронического заболевания легких и умерла после нескольких госпитализаций.
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