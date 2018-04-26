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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Джорджа Буша — старшего перевели из реанимации

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    Джорджа Буша — старшего перевели из реанимации

    Джорджа Буша — старшего перевели из реанимации

    Врачи перевели бывшего президента США 93-летнего Джорджа Буша — старшего из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил официальный представитель семьи Джим Макграт.

    Джим Макграт, фициальный представитель семьи: «Президент Джордж Г. У. Буш был переведен из палаты интенсивной терапии в Методистской больнице Хьюстона в обычную палату, и ожидается, что он продолжит восстанавливаться там в течение еще нескольких дней. Он в сознании и разговаривает с персоналом больницы, семьей и друзьями, и его врачи очень довольны его прогрессом».

    Ранее сообщалось, что Буш был госпитализирован после того, как в его кровеносную систему попала инфекция.

    Напомним, 17 апреля скончалась жена Буша-старшего Барбара Буш. Ей было 92 года. Бывшая первая леди страдала от хронического заболевания легких и умерла после нескольких госпитализаций.

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