Генерал Шаманов сообщил подробности боя в Сирии, в котором погибли российские военные

Сирийской армии и российским военным не удалось избежать потерь, так как атака террористов в провинции
Дейр-эз-Зор была тщательно спланирована, и боевики действовали очень быстро.
Нападение боевиков на артиллерийскую батарею в Дейр-эз-Зоре, которое привело к гибели четверых российских военных, было тщательно спланировано, боевики были хорошо подготовлены и действовали быстро. Об этом сообщил в интервью НСН глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.
Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне: «В районе Дейр-эз-Зора очень сложная местность, артиллерийская батарея прикрывала свой сектор. Нападение, которое произошло, было заранее спланировано. Боевики передвигались на быстроходных автомобилях Toyota с крупнокалиберными пулеметами».
Шаманов сообщил также со ссылкой на данные Генштаба, что террористов уничтожила охрана батареи. Большинство боевиков было убито из стрелкового и коллективного оружия.
Владимир Шаманов: «Сирийские военнослужащие, которые находились на батарее и которые осуществляли ее непосредственное охранение, вместе с нашими военными достойно выполнили стоящие задачи. К сожалению, мы понесли потери — двое погибли, еще двое скончались от ран, и трое ранены».
О том, что четверо российских военных погибли и еще трое получили ранения при атаке боевиков в Дейр-эз-Зоре, в воскресенье сообщило Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что атака была отражена сирийской армией при помощи российских военных. Были уничтожены 43 террориста и 6 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением. Шаманов назвал это достойным результатом.
Владимир Шаманов: «То, что террористам был нанесен такой урон, показывает, что сирийское командование и наши советники добились высоких показателей в подготовке военнослужащих правительственной армии Сирии».
Генерал добавил, что «гибель в Сирии четверых российских военнослужащих — это утрата не только родных и близких, но и страны».
Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне: «В районе Дейр-эз-Зора очень сложная местность, артиллерийская батарея прикрывала свой сектор. Нападение, которое произошло, было заранее спланировано. Боевики передвигались на быстроходных автомобилях Toyota с крупнокалиберными пулеметами».
Шаманов сообщил также со ссылкой на данные Генштаба, что террористов уничтожила охрана батареи. Большинство боевиков было убито из стрелкового и коллективного оружия.
Владимир Шаманов: «Сирийские военнослужащие, которые находились на батарее и которые осуществляли ее непосредственное охранение, вместе с нашими военными достойно выполнили стоящие задачи. К сожалению, мы понесли потери — двое погибли, еще двое скончались от ран, и трое ранены».
О том, что четверо российских военных погибли и еще трое получили ранения при атаке боевиков в Дейр-эз-Зоре, в воскресенье сообщило Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что атака была отражена сирийской армией при помощи российских военных. Были уничтожены 43 террориста и 6 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением. Шаманов назвал это достойным результатом.
Владимир Шаманов: «То, что террористам был нанесен такой урон, показывает, что сирийское командование и наши советники добились высоких показателей в подготовке военнослужащих правительственной армии Сирии».
Генерал добавил, что «гибель в Сирии четверых российских военнослужащих — это утрата не только родных и близких, но и страны».
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