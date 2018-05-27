В Забайкалье прошло прощание с двоими погибшими в Сирии военными

Церемония прощания с двоими военными, погибшими при атаке террористов в
Дейр-эз-Зоре, прошла под Читой.
На сборном пункте под Читой прошла церемония прощания с двоими из четверых российских военных, погибших при ударе террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Речь идет о сержанте 1995 года рождения и старшем лейтенанте 1985 года рождения, сообщил РИА Новости источник, присутствовавший на церемонии.
Источник: «Проводить пришло более 200 человек — много военных, много гражданских. Сержант будет похоронен на центральном кладбище Читы, лейтенант — в Песчанке, пригороде Читы. По прозвучавшей на прощании информации, тела еще двух погибших в Сирии военных увезли в районы Забайкальского края».
О том, что четверо российских военных погибли и еще трое получили ранения при атаке боевиков в Дейр-эз-Зоре, в воскресенье сообщило Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что атака была отражена сирийской армией при помощи российских военных. Были уничтожены 43 террориста и 6 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением.
Источник: «Проводить пришло более 200 человек — много военных, много гражданских. Сержант будет похоронен на центральном кладбище Читы, лейтенант — в Песчанке, пригороде Читы. По прозвучавшей на прощании информации, тела еще двух погибших в Сирии военных увезли в районы Забайкальского края».
О том, что четверо российских военных погибли и еще трое получили ранения при атаке боевиков в Дейр-эз-Зоре, в воскресенье сообщило Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что атака была отражена сирийской армией при помощи российских военных. Были уничтожены 43 террориста и 6 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением.
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