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    Минобороны РФ сообщило о гибели четверых российских военных в Сирии

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    Минобороны РФ сообщило о гибели четверых российских военных в Сирии

    Минобороны РФ сообщило о гибели четверых российских военных в Сирии

    Двое российских военных советников погибли, еще пятеро военных пострадали при атаке террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Двое раненых позднее умерли в больнице.

    Четверо российских военных в Сирии погибли во время удара террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Еще трое военных получили ранения. Об этом в воскресенье сообщило Минобороны РФ.

    Минобороны РФ: «В сирийской провинции Дейр эз-Зор в темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось».

    В Минобороны добавили, что все военнослужащие представлены к наградам.

    Военное ведомство также сообщило, что с помощью российских военных атака в Дейр-эз-Зоре была отражена. При этом были уничтожены 43 боевика, передает РИА Новости.

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