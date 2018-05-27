Бывший муж сравнил Анфису Чехову с дикобразом

Пока разведенная Анфиса Чехова усиленно занимается своим здоровьем, ее бывший уже нашел телеведущей замену.
37-летний актер Гурам Баблишвили представляет свою новую возлюбленную — маркетолог Юлия на 13 лет младше его, познакомились они в компании общих друзей. Сейчас у пары в разгаре конфетно-букетный период.
Бывший муж Чеховой не скрывает — после развода с телеведущей он тоже зализывал раны. Они прожили вместе 8 лет, два года состояли в официальном браке, родили сына Соломона. Но Чехова не смогла выдержать многочисленных измен муж, хотя у Баблишвили своя версия.
Гурам Баблишвили: «Мы два дикобраза, они очень осторожно занимаются любовью. Понимаете, когда два лидера и каждый тянет одеяло, им лучше порознь идти».
Актер не спешит во второй раз связывать себя узами брака. Новую возлюбленную Юлию он пока не представил ни родителям, ни сыну. Но Баблишвили уверяет: если будущая жена не примет его Соломона, он, невзирая на чувства, закроет перед ней дверь.
Подробнее о разводе Анфисы Чеховой и новом увлечении телеведущей — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Бывший муж Чеховой не скрывает — после развода с телеведущей он тоже зализывал раны. Они прожили вместе 8 лет, два года состояли в официальном браке, родили сына Соломона. Но Чехова не смогла выдержать многочисленных измен муж, хотя у Баблишвили своя версия.
Гурам Баблишвили: «Мы два дикобраза, они очень осторожно занимаются любовью. Понимаете, когда два лидера и каждый тянет одеяло, им лучше порознь идти».
Актер не спешит во второй раз связывать себя узами брака. Новую возлюбленную Юлию он пока не представил ни родителям, ни сыну. Но Баблишвили уверяет: если будущая жена не примет его Соломона, он, невзирая на чувства, закроет перед ней дверь.
Подробнее о разводе Анфисы Чеховой и новом увлечении телеведущей — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
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