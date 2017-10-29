Звезды сошлись
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Звезды сошлись
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    После развода Анфиса Чехова посылает сигналы потенциальным женихам

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    После развода Анфиса Чехова посылает сигналы потенциальным женихам

    После развода Анфиса Чехова посылает сигналы потенциальным женихам

    После развода Анфиса Чехова посылает сигналы потенциальным женихам

      Телеведущая Анфиса Чехова перестала избегать вопросов о разводе. В программе «Секрет на миллион» она призналась, что уже полгода не живет с Гурамом Баблишвили.

      Еще недавно Анфиса Чехова на светских мероприятиях появлялась вместе с законным мужем, пара держалась за руки и обменивалась страстными взглядами и делились совместными планами на будущее. Как выяснилось, вся эта романтика была показухой, между Чеховой и Баблишвили постоянно возникали скандалы.

      Телеведущая призналась, что первая обратила внимание на будущего супруга на репетиции спектакля и сделала все, чтобы любовь у них случилась не только на сцене, но и в жизни. Первые проблемы у влюбленных начались, когда Гурам Баблишвили представил свою избранницу грузинской родне. Анфиса Чехова уверяла в каждом интервью, что со свекровью у нее прекрасные отношения и настаивала, что их развели не родители, а сама жизнь. У Гурама на родине бизнес, он все время проводил в Грузии, а она тосковала в Москве. Но бывший муж рассказал горькую правду: главной причиной расставания стала его неверность.

      После развода бывший муж не стал претендовать на жилплощадь Чеховой, квартира с панорамными окнами и свежим ремонтом осталась ей. Сына Соломона они по-прежнему растят вместе, а вот наряды, путешествия и домработниц Анфиса Чехова оплачивает из своего кошелька. Анфиса Чехова верит, что ее одиночество не будет долгим, и посылает сигналы потенциальным женихам. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»

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