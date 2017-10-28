Бывший муж шокировал Анфису Чехову признаниями в изменах: эксклюзив НТВ

Самая откровенная телеведущая страны Анфиса Чехова решилась открыть секрет: ее браку пришел конец. А что или кто стал причиной развода, она и ее бывший муж рассказали Лере Кудрявцевой в студии программы НТВ «Секрет на миллион».
Сегодня уже мало кто вспомнит, что свою карьеру Чехова начинала не с программы «про это». Она была солисткой группы «Безумные светлячки». Роскошные формы певицы заметили продюсеры, и вскоре она появилась в другом амплуа.
Анфиса Чехова: «Мне знаешь, что предлагали иногда? Звонили жены бизнесменов и предлагали поужинать за деньги. Но даже на это я никогда не соглашалась».
Чехова вспомнила интересный момент. В 1998 году во время эфира с Владимиром Епифанцевым она рассказывала, что главное в удовольствии. Но тогда она была еще девственницей.
Анфиса Чехова: «Я была невинной в 19 лет. Женщиной я стала чуть попозже».
Ее первый мужчина был немного старше нее. Но влюблена в тот момент она была в другого, с которым у них «ничего не получилось».
Анфиса Чехова: «Это был очень приятный парень, он был очень красивый, очень хорошо ко мне относился. Но никаких чувств у меня не было. Поэтому после первого секса я вообще не поняла, для чего люди этим занимаются. Мне много „первых разов“ не понравилось. Я в принципе поняла, что секс — это классно, гораздо позже. Наверное, когда действительно влюбилась. Раньше, чтобы заняться сексом, мне нужно было выпить, потому что мне казалось странным на трезвую голову все это делать».
По словам Анфисы, в ее жизни было всего шесть серьезных романов. Но каждый из них длился, как правило, не больше трех лет. Только с мужем она провела почти восемь лет. Чехова призналась, что всегда боялась брака, потому что серьезно относилась к супружеским обязанностям.
Также в беседе с Лерой Кудрявцевой Чехова заверила, что никогда не делала пластических операций. А ее грудь внушительного размера с детства доставляла ей неудобства — в школе ее дразнили «Большие сиськи». Анфиса откровенно поведала и об отношениях с родителями. Воспитанием Чеховой занималась мать, а отец фактически не уделял ей внимания, напротив, его она вспоминает с обидой.
В результате разговор перешел на тему брака Анфисы. По ее словам, ни она, ни Гурам не хотели устраивать свадьбу. Он сделал ей предложение, когда она была беременна. Гурам положил ей под елку открытку со словами: «Выходи за меня».
Анфиса Чехова: «Когда мы „ухаживали“, наверное, положа руку на сердце, я была больше заинтересована в наших отношениях, чем он. Он никогда не хотел женщину-звезду, он сам всегда хотел быть лидером, сильным, опорой».
Беременность оказалась для Анфисы сложной, несмотря на то, что она была запланированной. Проблема была и в том, что семья Гурама не сразу ее приняла. Позднее пара хотела завести и второго ребенка, но у них не получилось.
Чехова рассталась с мужем полгода назад. Вопрос о верности в их отношениях не вставал. По ее словам, причиной расставания стали не измены, а то, что они «просто как бы отдалились друг от друга». Сама она утверждает, что сохраняла верность мужу на протяжении всех проведенных вместе лет.
Анфиса Чехова: «Я начала жить какой-то своей жизнью. Я стала любить одиночество, я стала ездить одна отдыхать. Мне было необходимо погрузиться в себя, ну вот такой период. У Гурама включилась наоборот какая-то бизнес-история. Мы как-то пошли в разные стороны».
Сам Гурам Баблишвили пришел в студию, чтобы объяснить причины их развода. В итоге его застал врасплох вопрос Леры Кудрявцевой о том, был ли он верным мужем. Его ответ стал неожиданностью для Анфисы.
Гурам Баблишвили: «Честно скажу, нет. Дело не в ней (Анфисе — ред.). И это не была любовница, отдельный роман или другая семья — такого не было. Это просто, может быть, определенная мужская натура. Так получилось».
Как известие о разводе родителей принял их ребенок? И решилась ли Анфиса раскрыть свой самый главный секрет ценой в миллион? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Секрет на миллион».
Анфиса Чехова: «Мне знаешь, что предлагали иногда? Звонили жены бизнесменов и предлагали поужинать за деньги. Но даже на это я никогда не соглашалась».
Чехова вспомнила интересный момент. В 1998 году во время эфира с Владимиром Епифанцевым она рассказывала, что главное в удовольствии. Но тогда она была еще девственницей.
Анфиса Чехова: «Я была невинной в 19 лет. Женщиной я стала чуть попозже».
Ее первый мужчина был немного старше нее. Но влюблена в тот момент она была в другого, с которым у них «ничего не получилось».
Анфиса Чехова: «Это был очень приятный парень, он был очень красивый, очень хорошо ко мне относился. Но никаких чувств у меня не было. Поэтому после первого секса я вообще не поняла, для чего люди этим занимаются. Мне много „первых разов“ не понравилось. Я в принципе поняла, что секс — это классно, гораздо позже. Наверное, когда действительно влюбилась. Раньше, чтобы заняться сексом, мне нужно было выпить, потому что мне казалось странным на трезвую голову все это делать».
По словам Анфисы, в ее жизни было всего шесть серьезных романов. Но каждый из них длился, как правило, не больше трех лет. Только с мужем она провела почти восемь лет. Чехова призналась, что всегда боялась брака, потому что серьезно относилась к супружеским обязанностям.
Также в беседе с Лерой Кудрявцевой Чехова заверила, что никогда не делала пластических операций. А ее грудь внушительного размера с детства доставляла ей неудобства — в школе ее дразнили «Большие сиськи». Анфиса откровенно поведала и об отношениях с родителями. Воспитанием Чеховой занималась мать, а отец фактически не уделял ей внимания, напротив, его она вспоминает с обидой.
В результате разговор перешел на тему брака Анфисы. По ее словам, ни она, ни Гурам не хотели устраивать свадьбу. Он сделал ей предложение, когда она была беременна. Гурам положил ей под елку открытку со словами: «Выходи за меня».
Анфиса Чехова: «Когда мы „ухаживали“, наверное, положа руку на сердце, я была больше заинтересована в наших отношениях, чем он. Он никогда не хотел женщину-звезду, он сам всегда хотел быть лидером, сильным, опорой».
Беременность оказалась для Анфисы сложной, несмотря на то, что она была запланированной. Проблема была и в том, что семья Гурама не сразу ее приняла. Позднее пара хотела завести и второго ребенка, но у них не получилось.
Чехова рассталась с мужем полгода назад. Вопрос о верности в их отношениях не вставал. По ее словам, причиной расставания стали не измены, а то, что они «просто как бы отдалились друг от друга». Сама она утверждает, что сохраняла верность мужу на протяжении всех проведенных вместе лет.
Анфиса Чехова: «Я начала жить какой-то своей жизнью. Я стала любить одиночество, я стала ездить одна отдыхать. Мне было необходимо погрузиться в себя, ну вот такой период. У Гурама включилась наоборот какая-то бизнес-история. Мы как-то пошли в разные стороны».
Сам Гурам Баблишвили пришел в студию, чтобы объяснить причины их развода. В итоге его застал врасплох вопрос Леры Кудрявцевой о том, был ли он верным мужем. Его ответ стал неожиданностью для Анфисы.
Гурам Баблишвили: «Честно скажу, нет. Дело не в ней (Анфисе — ред.). И это не была любовница, отдельный роман или другая семья — такого не было. Это просто, может быть, определенная мужская натура. Так получилось».
Как известие о разводе родителей принял их ребенок? И решилась ли Анфиса раскрыть свой самый главный секрет ценой в миллион? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Секрет на миллион».
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