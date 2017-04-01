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  • 01.04, 23:33
    Актер Владимир Епифанцев рассказал об отношениях со школьницей из Дагестана. артисты, дети и подростки, знаменитости, скандалы, шоу-бизнес, эксклюзив, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Актер Владимир Епифанцев рассказал об отношениях со школьницей из Дагестана

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    Актер Владимир Епифанцев рассказал об отношениях со школьницей из Дагестана

    Актер Владимир Епифанцев рассказал об отношениях со школьницей из Дагестана

    Актер Владимир Епифанцев рассказал об отношениях со школьницей из Дагестана

      Звезду сериалов Владимира Епифанцева подозревают в совращении несовершеннолетней. По информации из официальных источников, в полицию обратились родители 14-летней школьницы из Дагестана. Девочка пропала, ее объявили в розыск, а нашли в мастерской актера Владимира Епифанцева, где он живет и работает.

      Епифанцев уверяет: все, что ему вменяют полиция и пресса, — это наговоры. У него своя версия случившегося: школьницу из Дагестана он не совращал, а спасал.

      Владимир Епифанцев: «Она говорила, что ее бьют. Она говорила, что она пьет водку. Я говорю: „А когда ты начала пить?“. „Мне дали водку в 11 лет, потом сама стала пить водку, она у меня стоит везде, в холодильнике, в шкафах“. Она все время присылала какие-то фотографии с водярой».

      В паспорт к девочке актер не заглядывал, тем более что их переписка завязалась в соцсетях. Актер уверяет: связь у них была исключительно творческая.

      Владимир Епифанцев: «Она называла меня папой, а я называл дочкой. У нас дружба. У нас была очень теплая дружба. Но я ее воспитывал, пытался ее истерики контролировать. Мы договорились: „ты пишешь стихотворение в день“. И она фигачила. Она, конечно, получила удовольствие, большую радость от приезда сюда. И от контакта, который произошел. Не сексуальный, а именно энергетический, очень теплый контакт».

      Однако стоит зайти на личную страничку Епифанцева в соцсети, сразу становится ясно: такой ажиотаж вокруг его имени не на пустом месте. В видеороликах, где Епифанцев сам себе сценарист, режиссер и актер, слишком много обнаженного тела, ненормативной лексики и неоправданной жестокости.

      Владимир Епифанцев уверяет: школьница из Дагестана приехала к нему в гости без приглашения и сама попросила главную роль в его кино. Жена Епифанцева Анастасия Веденская, вероятно, не выдержала такого кино. После 11 лет брака она подала на развод и уже живет в их общей квартире с новым любовником.

      Теперь за творческие этюды с очень юными дарованиями Владимиру Епифанцеву грозит до четырех лет тюрьмы, а если в ходе следствия будет доказано, что на видеозаписях все девушки несовершеннолетние, срок увеличится до 20 лет.

      Однако актер уверяет, что не виновен, и через программу «Ты не поверишь!» обратился к родителям девочки.

      Подробности — в видеоматериале.

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