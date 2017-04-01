Актер Владимир Епифанцев рассказал об отношениях со школьницей из Дагестана

Звезду сериалов Владимира Епифанцева подозревают в совращении несовершеннолетней. По информации из официальных источников, в полицию обратились родители 14-летней школьницы из Дагестана. Девочка пропала, ее объявили в розыск, а нашли в мастерской актера Владимира Епифанцева, где он живет и работает.

Епифанцев уверяет: все, что ему вменяют полиция и пресса, — это наговоры. У него своя версия случившегося: школьницу из Дагестана он не совращал, а спасал.



Владимир Епифанцев: «Она говорила, что ее бьют. Она говорила, что она пьет водку. Я говорю: „А когда ты начала пить?“. „Мне дали водку в 11 лет, потом сама стала пить водку, она у меня стоит везде, в холодильнике, в шкафах“. Она все время присылала какие-то фотографии с водярой».



В паспорт к девочке актер не заглядывал, тем более что их переписка завязалась в соцсетях. Актер уверяет: связь у них была исключительно творческая.



Владимир Епифанцев: «Она называла меня папой, а я называл дочкой. У нас дружба. У нас была очень теплая дружба. Но я ее воспитывал, пытался ее истерики контролировать. Мы договорились: „ты пишешь стихотворение в день“. И она фигачила. Она, конечно, получила удовольствие, большую радость от приезда сюда. И от контакта, который произошел. Не сексуальный, а именно энергетический, очень теплый контакт».



Однако стоит зайти на личную страничку Епифанцева в соцсети, сразу становится ясно: такой ажиотаж вокруг его имени не на пустом месте. В видеороликах, где Епифанцев сам себе сценарист, режиссер и актер, слишком много обнаженного тела, ненормативной лексики и неоправданной жестокости.



Владимир Епифанцев уверяет: школьница из Дагестана приехала к нему в гости без приглашения и сама попросила главную роль в его кино. Жена Епифанцева Анастасия Веденская, вероятно, не выдержала такого кино. После 11 лет брака она подала на развод и уже живет в их общей квартире с новым любовником.



Теперь за творческие этюды с очень юными дарованиями Владимиру Епифанцеву грозит до четырех лет тюрьмы, а если в ходе следствия будет доказано, что на видеозаписях все девушки несовершеннолетние, срок увеличится до 20 лет.



Однако актер уверяет, что не виновен, и через программу «Ты не поверишь!» обратился к родителям девочки.



Подробности — в видеоматериале.