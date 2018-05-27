Обвиненная в домогательствах Волочкова выложила убийственный козырь

Анастасия Волочкова показала журналистам НТВ личную переписку со своим бывшим водителем Александром Скиртачом, который обвинил ее в домогательствах.
Уже полгода обманутая балерина вынуждена обивать пороги следственных органов и по судам пыль глотать, отменяя свои концерты ради торжества справедливости. Анастасия Волочкова решилась на самые смелые признания, чтобы поставить точку в громком скандале с сексуальными домогательствами, в которых ее публично обвинил собственный водитель.
Александр Скиртач: «Она секс предлагала. Предлагала даже до той степени — была готова даже в Instagram выкладывать какие-то левые свои фотографии, где говорила: отдохни от своей семьи пару дней. Побудь здесь. Смотри, здесь так хорошо! Гостевой домик, баня, попаримся, хорошо! Это было! Неоднократно».
Соня Скиртач, жена Александра Скиртача: «В пьяном угаре были моменты, когда она босая на карачках вылезла из ресторана, он ее пьяную в шпагат положил в машину, довез до дома, положил на кровать — увы, у него такой функционал, ну не в машине же ее оставить. Она там: ложись со мной, замечательно. Не лег, сел, тоже прекрасно».
После шокирующих откровений ее бывшего фаворита и скандала на пороге Тверского суда в Москве звезда как сквозь землю провалилась. Несколько дней ее телефон не отвечал, поэтому журналисты НТВ решили нагрянуть без приглашения. График у балерины напряженный, поэтому интервью она давала по частям — то в машине, то прямо на репетиции. Начала Анастасия с опровержений всего, что говорил про нее Скиртач.
Анастасия Волочкова: «Слушайте я хочу сказать, что все, что говориться Скиртачом в эфире — это все он должен доказать. Встречала я его голой, в шпагате, раздетой — ну это же это просто бред!»
Балерина уверяет, что на самом деле все было наоборот: это водитель добивался ее и говорил о любви.
Анастасия Волочкова: «Он подбивал клинья свои: про любовь, про вселенную, хочу, хочу, не могу уснуть, глаза твои, вселенная моя. Потому что он лез в доверие таким образом. Просто давая показать что он такой прям хороший человек и с любовью все».
В ее доме Скиртач вел себя как хозяин, вспоминает Анастасия.
Анастасия Волочкова: «Узнала, что вообще за время моего отсутствия он парился в бане. Я на гастроли, он в трусах у меня в бане — нормально вообще, да?»
Более того, Скритач крал у нее деньги, уверяет балерина. По ее словам, дело о сексуальных преследованиях появилось на свет, чтобы отвлечь внимание от «украденных миллионов».
Анастасия Волочкова: «Эти действия совершили против меня, и мы теперь обсуждаем, что у нас теперь герой дня — вор, мошенник и авантюрист. А плохая Волочкова. Глаз положила на какое-то чмо, простите. Вы знаете, у меня просто нет слов других. Он хочет выступить каким-то героем-любовником».
Анастасия решила выложить свой последний и самый убийственный козырь, который многое объясняет. Она обнародовала личную переписку с мужчиной, который в ее телефоне до сих пор значится под словом «помощник». Вот лишь некоторые из его сообщений: «Лежу и очень скучаю, люблю твои глаза…», «Не знаю, как ты к этому отнесешься, но я тебя люблю Вселенная», «Хочу тебя поцеловать!», «Спасибо, что ты есть, Настенька! Я тебя люблю очень сильно, очень скучаю…и очень хочу!»
Анастасия Волочкова: «Все эти смс продолжались на протяжении всего времени. Все эти подъезжания ко мне были для того, чтобы реально войти окончательно в доверие».
Бывшему фавориту Волочковой грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество и разбитое сердце балерины.
Какие откровения Скиртача довели Волочкову до истерики? Откуда он знает, что Настя любит дважды в день? Почему утверждает, что в месяц у балерины по 70 мужчин? И кто кого домогался: она — его или или все-таки он — ее? Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Александр Скиртач: «Она секс предлагала. Предлагала даже до той степени — была готова даже в Instagram выкладывать какие-то левые свои фотографии, где говорила: отдохни от своей семьи пару дней. Побудь здесь. Смотри, здесь так хорошо! Гостевой домик, баня, попаримся, хорошо! Это было! Неоднократно».
Соня Скиртач, жена Александра Скиртача: «В пьяном угаре были моменты, когда она босая на карачках вылезла из ресторана, он ее пьяную в шпагат положил в машину, довез до дома, положил на кровать — увы, у него такой функционал, ну не в машине же ее оставить. Она там: ложись со мной, замечательно. Не лег, сел, тоже прекрасно».
После шокирующих откровений ее бывшего фаворита и скандала на пороге Тверского суда в Москве звезда как сквозь землю провалилась. Несколько дней ее телефон не отвечал, поэтому журналисты НТВ решили нагрянуть без приглашения. График у балерины напряженный, поэтому интервью она давала по частям — то в машине, то прямо на репетиции. Начала Анастасия с опровержений всего, что говорил про нее Скиртач.
Анастасия Волочкова: «Слушайте я хочу сказать, что все, что говориться Скиртачом в эфире — это все он должен доказать. Встречала я его голой, в шпагате, раздетой — ну это же это просто бред!»
Балерина уверяет, что на самом деле все было наоборот: это водитель добивался ее и говорил о любви.
Анастасия Волочкова: «Он подбивал клинья свои: про любовь, про вселенную, хочу, хочу, не могу уснуть, глаза твои, вселенная моя. Потому что он лез в доверие таким образом. Просто давая показать что он такой прям хороший человек и с любовью все».
В ее доме Скиртач вел себя как хозяин, вспоминает Анастасия.
Анастасия Волочкова: «Узнала, что вообще за время моего отсутствия он парился в бане. Я на гастроли, он в трусах у меня в бане — нормально вообще, да?»
Более того, Скритач крал у нее деньги, уверяет балерина. По ее словам, дело о сексуальных преследованиях появилось на свет, чтобы отвлечь внимание от «украденных миллионов».
Анастасия Волочкова: «Эти действия совершили против меня, и мы теперь обсуждаем, что у нас теперь герой дня — вор, мошенник и авантюрист. А плохая Волочкова. Глаз положила на какое-то чмо, простите. Вы знаете, у меня просто нет слов других. Он хочет выступить каким-то героем-любовником».
Анастасия решила выложить свой последний и самый убийственный козырь, который многое объясняет. Она обнародовала личную переписку с мужчиной, который в ее телефоне до сих пор значится под словом «помощник». Вот лишь некоторые из его сообщений: «Лежу и очень скучаю, люблю твои глаза…», «Не знаю, как ты к этому отнесешься, но я тебя люблю Вселенная», «Хочу тебя поцеловать!», «Спасибо, что ты есть, Настенька! Я тебя люблю очень сильно, очень скучаю…и очень хочу!»
Анастасия Волочкова: «Все эти смс продолжались на протяжении всего времени. Все эти подъезжания ко мне были для того, чтобы реально войти окончательно в доверие».
Бывшему фавориту Волочковой грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество и разбитое сердце балерины.
Какие откровения Скиртача довели Волочкову до истерики? Откуда он знает, что Настя любит дважды в день? Почему утверждает, что в месяц у балерины по 70 мужчин? И кто кого домогался: она — его или или все-таки он — ее? Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Комментарии