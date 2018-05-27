Дачный ответ <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дачный ответ 0+
    •  
    Обвиненная в домогательствах Волочкова выложила убийственный козырь. Волочкова, скандалы, шоу-бизнес, эксклюзив, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбвиненная в домогательствах Волочкова выложила убийственный козырь

    Обвиненная в домогательствах Волочкова выложила убийственный козырь

    1 комментарий
    Обвиненная в домогательствах Волочкова выложила убийственный козырь

    Обвиненная в домогательствах Волочкова выложила убийственный козырь

    Обвиненная в домогательствах Волочкова выложила убийственный козырь

      Анастасия Волочкова показала журналистам НТВ личную переписку со своим бывшим водителем Александром Скиртачом, который обвинил ее в домогательствах.

      Уже полгода обманутая балерина вынуждена обивать пороги следственных органов и по судам пыль глотать, отменяя свои концерты ради торжества справедливости. Анастасия Волочкова решилась на самые смелые признания, чтобы поставить точку в громком скандале с сексуальными домогательствами, в которых ее публично обвинил собственный водитель.

      Александр Скиртач: «Она секс предлагала. Предлагала даже до той степени — была готова даже в Instagram выкладывать какие-то левые свои фотографии, где говорила: отдохни от своей семьи пару дней. Побудь здесь. Смотри, здесь так хорошо! Гостевой домик, баня, попаримся, хорошо! Это было! Неоднократно».

      Соня Скиртач, жена Александра Скиртача: «В пьяном угаре были моменты, когда она босая на карачках вылезла из ресторана, он ее пьяную в шпагат положил в машину, довез до дома, положил на кровать — увы, у него такой функционал, ну не в машине же ее оставить. Она там: ложись со мной, замечательно. Не лег, сел, тоже прекрасно».

      После шокирующих откровений ее бывшего фаворита и скандала на пороге Тверского суда в Москве звезда как сквозь землю провалилась. Несколько дней ее телефон не отвечал, поэтому журналисты НТВ решили нагрянуть без приглашения. График у балерины напряженный, поэтому интервью она давала по частям — то в машине, то прямо на репетиции. Начала Анастасия с опровержений всего, что говорил про нее Скиртач.

      Анастасия Волочкова: «Слушайте я хочу сказать, что все, что говориться Скиртачом в эфире — это все он должен доказать. Встречала я его голой, в шпагате, раздетой — ну это же это просто бред!»

      Балерина уверяет, что на самом деле все было наоборот: это водитель добивался ее и говорил о любви.

      Анастасия Волочкова: «Он подбивал клинья свои: про любовь, про вселенную, хочу, хочу, не могу уснуть, глаза твои, вселенная моя. Потому что он лез в доверие таким образом. Просто давая показать что он такой прям хороший человек и с любовью все».

      В ее доме Скиртач вел себя как хозяин, вспоминает Анастасия.

      Анастасия Волочкова: «Узнала, что вообще за время моего отсутствия он парился в бане. Я на гастроли, он в трусах у меня в бане — нормально вообще, да?»

      Более того, Скритач крал у нее деньги, уверяет балерина. По ее словам, дело о сексуальных преследованиях появилось на свет, чтобы отвлечь внимание от «украденных миллионов».

      Анастасия Волочкова: «Эти действия совершили против меня, и мы теперь обсуждаем, что у нас теперь герой дня — вор, мошенник и авантюрист. А плохая Волочкова. Глаз положила на какое-то чмо, простите. Вы знаете, у меня просто нет слов других. Он хочет выступить каким-то героем-любовником».

      Анастасия решила выложить свой последний и самый убийственный козырь, который многое объясняет. Она обнародовала личную переписку с мужчиной, который в ее телефоне до сих пор значится под словом «помощник». Вот лишь некоторые из его сообщений: «Лежу и очень скучаю, люблю твои глаза…», «Не знаю, как ты к этому отнесешься, но я тебя люблю Вселенная», «Хочу тебя поцеловать!», «Спасибо, что ты есть, Настенька! Я тебя люблю очень сильно, очень скучаю…и очень хочу!»

      Анастасия Волочкова: «Все эти смс продолжались на протяжении всего времени. Все эти подъезжания ко мне были для того, чтобы реально войти окончательно в доверие».

      Бывшему фавориту Волочковой грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество и разбитое сердце балерины.

      Какие откровения Скиртача довели Волочкову до истерики? Откуда он знает, что Настя любит дважды в день? Почему утверждает, что в месяц у балерины по 70 мужчин? И кто кого домогался: она — его или или все-таки он — ее? Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru