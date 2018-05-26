«Реал» взял верх над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов в Киеве

Мадридский «Реал» одержал уверенную победу над английским «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов и в третий раз подряд выиграл турнир.
В Киеве завершился матч между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем». Игра, проходившая при незаполненных трибунах, закончилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.
Голевых моментов в первом тайме на стадионе «Олимпийский» в Киеве не было, зато произошел инцидент, во время которого нападающий английского клуба Мохамед Салах был серьезно травмирован. На 30-й минуте матча Салах получил повреждение плеча после столкновения с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Египтянин покинул поле с помощью врачей команды со слезами на глазах. Салаха заменил полузащитник Адам Лаллана.
Что касается главных героев матча, то на 51-й минуте счет открыл Карим Бензема, но спустя четыре минуты Садьо Мане его сравнял. Дважды отличился Гарет Бэйл, отправивший мяч в ворота «Ливерпуля» на 64-й и 83-й минутах.
«Реал» в третий раз подряд выиграл турнир. Все три победы футболисты «Королевского клуба» одержали под руководством Зинедина Зидана. С учетом выступлений в финалах Кубка чемпионов, который с сезона-1992/93 был переименован в Лигу чемпионов, «Реал» выиграл турнир в 13-й раз в истории.
Накануне около 20 человек напали на фанатов «Ливерпуля», отдыхавших в киевском ресторане Rooster, и избили их стульями. Несколько человек получили раны шеи и головы.
Голевых моментов в первом тайме на стадионе «Олимпийский» в Киеве не было, зато произошел инцидент, во время которого нападающий английского клуба Мохамед Салах был серьезно травмирован. На 30-й минуте матча Салах получил повреждение плеча после столкновения с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Египтянин покинул поле с помощью врачей команды со слезами на глазах. Салаха заменил полузащитник Адам Лаллана.
Что касается главных героев матча, то на 51-й минуте счет открыл Карим Бензема, но спустя четыре минуты Садьо Мане его сравнял. Дважды отличился Гарет Бэйл, отправивший мяч в ворота «Ливерпуля» на 64-й и 83-й минутах.
«Реал» в третий раз подряд выиграл турнир. Все три победы футболисты «Королевского клуба» одержали под руководством Зинедина Зидана. С учетом выступлений в финалах Кубка чемпионов, который с сезона-1992/93 был переименован в Лигу чемпионов, «Реал» выиграл турнир в 13-й раз в истории.
Накануне около 20 человек напали на фанатов «Ливерпуля», отдыхавших в киевском ресторане Rooster, и избили их стульями. Несколько человек получили раны шеи и головы.
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