В Киеве стульями избили фанатов «Ливерпуля»

Около 20 человек напали на болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль», отдыхавших в киевском ресторане Rooster.

Как сообщают британские СМИ, хулиганы в масках бросали в британцев столы, стулья и осколки стекла. Несколько человек получили раны шеи и головы.



По словам британских болельщиков, они зашли в заведение пообедать и нападение стало для них полной неожиданностью.



Болельщик «Ливерпуля»: «Я приехал сюда совсем не для драк, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально четыре часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно».



Прибывшие полицейские задержали двоих человек из числа нападавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Групповое хулиганство».



Болельщики «Ливерпуля» прибыли в Киев на финал Лиги чемпионов, который пройдет на Олимпийском стадионе Киева в субботу. Английский клуб сыграет с мадридским «Реалом».