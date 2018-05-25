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    В Киеве стульями избили фанатов «Ливерпуля»

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    • Фото: 112.ua
    В Киеве стульями избили фанатов «Ливерпуля»

    В Киеве стульями избили фанатов «Ливерпуля»

    В Киеве стульями избили фанатов «Ливерпуля»
  • Фото: 112.ua

    • Около 20 человек напали на болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль», отдыхавших в киевском ресторане Rooster.

    Как сообщают британские СМИ, хулиганы в масках бросали в британцев столы, стулья и осколки стекла. Несколько человек получили раны шеи и головы.

    По словам британских болельщиков, они зашли в заведение пообедать и нападение стало для них полной неожиданностью.

    Болельщик «Ливерпуля»: «Я приехал сюда совсем не для драк, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально четыре часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно».

    Прибывшие полицейские задержали двоих человек из числа нападавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Групповое хулиганство».

    Болельщики «Ливерпуля» прибыли в Киев на финал Лиги чемпионов, который пройдет на Олимпийском стадионе Киева в субботу. Английский клуб сыграет с мадридским «Реалом».

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