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    «Газпром» подписал документы о сухопутной ветке «Турецкого потока» для ЕС

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    «Газпром» подписал документы о сухопутной ветке «Турецкого потока» для ЕС

    «Газпром» подписал документы о сухопутной ветке «Турецкого потока» для ЕС

    Представители «Газпрома» и турецкие власти подписали документы по сухопутному участку второй нитки «Турецкого потока».

    ПАО «Газпром» и турецкое правительство подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток», предназначенной для поставок российского газа европейским потребителям. Также «Газпром» и турецкая госкомпания Botas заключили соглашение об условиях и параметрах строительства этого объекта.

    Подписание данных документов позволяет сторонам перейти к практической реализации проекта. Строительством этого сухопутного участка «Турецкого потока» займется совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A. S., которая будет создана на паритетной основе.

    Помимо этого ООО «Газпром экспорт» и Botas подписали документы по внесудебному урегулированию арбитражного спора по условиям контракта на поставку российского природного газа в Турцию, передает «Интерфакс».

    «Турецкий поток» — проект газопровода через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецких потребителей, а вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки «Турецкого потока» — 15,75 млрд кубометров газа в год.

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