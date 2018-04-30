Завершено строительство первой нитки «Турецкого потока»

«Газпром» завершил строительство морской части первой нитки газопровода «Турецкий поток». Об этом говорится в сообщении компании.

245 газ

Газпром

Турция

энергетика

Из сообщения «Газпрома»: «Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода „Турецкий поток“».



В компании подчеркивают, что в районе турецкого поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала.



Отмечается, что строительство глубоководного участка первой нитки вело судно Pioneering Spirit, принадлежащее компании Allseas. Оно же будет укладывать вторую нитку «Турецкого потока», работы планируется начать в третьем квартале 2018 года.



Согласно сообщению «Газпрома», реализация проекта по строительству газопровода идет высокими темпами.



Из сообщения «Газпрома»: «С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности».



Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер выразил уверенность, что «Турецкий поток» «сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы».



«Турецкий поток» — проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Он будет состоять из двух ниток. По первой нитке газ будет поставляться турецким потребителям, по второй — странам Южной и Юго-Восточной Европы. Каждая нитка сможет обеспечивать транспортировку природного газа в объеме до 15,75 миллиарда кубометров в год (всего — 31,5 миллиарда кубометров).