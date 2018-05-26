Собянин примет участие в выборах мэра Москвы

Сергей Собянин намерен принять участие в выборах главы города. Об этом столичный градоначальник объявил на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин».
Сергей Собянин: «Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы».
Он выразил надежду, что москвичи его поддержат, передает «Интерфакс».
Ранее в интервью газете «Ведомости» Собянин заявлял, что, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру на пост мэра столицы на выборах 2018 года. При этом он отметил, что считает своей обязанностью завершить начатое в столице: реформу здравоохранения, строительство метро и транспортных коммуникаций.
Он выразил надежду, что москвичи его поддержат, передает «Интерфакс».
Ранее в интервью газете «Ведомости» Собянин заявлял, что, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру на пост мэра столицы на выборах 2018 года. При этом он отметил, что считает своей обязанностью завершить начатое в столице: реформу здравоохранения, строительство метро и транспортных коммуникаций.
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