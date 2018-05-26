Секрет на миллион <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Секрет на миллион 16+
    •  

    Собянин примет участие в выборах мэра Москвы

    2 комментария

    Собянин примет участие в выборах мэра Москвы

    Собянин примет участие в выборах мэра Москвы

    Сергей Собянин намерен принять участие в выборах главы города. Об этом столичный градоначальник объявил на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин».

    Сергей Собянин: «Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы».

    Он выразил надежду, что москвичи его поддержат, передает «Интерфакс».

    Ранее в интервью газете «Ведомости» Собянин заявлял, что, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру на пост мэра столицы на выборах 2018 года. При этом он отметил, что считает своей обязанностью завершить начатое в столице: реформу здравоохранения, строительство метро и транспортных коммуникаций.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru