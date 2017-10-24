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    Собянин заявил о готовности участвовать в выборах мэра Москвы

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    Собянин заявил о готовности участвовать в выборах мэра Москвы

    Собянин заявил о готовности участвовать в выборах мэра Москвы

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока не желает менять свою должность.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Ведомости» сообщил, что, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру на пост мэра столицы на выборах 2018 года.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании».

    Собянин также отказался комментировать высказывания о возможном назначении его на пост премьер-министра РФ. Столичный мэр подчеркнул, что не обсуждает слухи и добавил, что пока у него «нет никакого желания менять свою нынешнюю должность».

    Собянин отметил, что считает своей обязанностью завершить начатое в столице — реформу здравоохранения, строительство метро и транспортных коммуникаций.

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