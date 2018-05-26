Пожар в колонии под Ижевском потушен

Пожарные ликвидировали возгорание в удмуртской колонии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике, передает «Интерфакс».
Как заявили агентству в пресс-службе ведомства, «пожар ликвидирован».
Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии в поселке Завьялово в Удмуртии произошел пожар. Его площадь составила 950 кв. м. По предварительным данным, возгорание произошло в деревообрабатывающем цехе, крыша здания обрушилась. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.
Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии в поселке Завьялово в Удмуртии произошел пожар. Его площадь составила 950 кв. м. По предварительным данным, возгорание произошло в деревообрабатывающем цехе, крыша здания обрушилась. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.
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