На территории колонии в Удмуртии произошел пожар

На территории исправительной колонии в поселке Завьялово в Удмуртии произошел пожар. Об этом сообщили в Центральном региональном центре (ЦРЦ) МЧС.
По предварительным данным, возгорание произошло в деревообрабатывающем цехе. Помещения, где содержатся заключенные, от огня не пострадали, передает ТАСС.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону со своей стороны сообщили, что площадь пожара составляет около 900 кв. м, пострадавших нет.
Источник в экстренных службах сообщил агентству, что площадь пожара увеличилась до 950 кв. м, произошло обрушение горящего здания. По его данным, пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. Локализовать возгорание пока не удалось.
Это уже не первый пожар в российской колонии за последние сутки. В пятницу крупный пожар произошел в колонии в Альметьевске в Татарстане. Там загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону со своей стороны сообщили, что площадь пожара составляет около 900 кв. м, пострадавших нет.
Источник в экстренных службах сообщил агентству, что площадь пожара увеличилась до 950 кв. м, произошло обрушение горящего здания. По его данным, пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. Локализовать возгорание пока не удалось.
Это уже не первый пожар в российской колонии за последние сутки. В пятницу крупный пожар произошел в колонии в Альметьевске в Татарстане. Там загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех.
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