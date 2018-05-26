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    Рекорд: объем подписанных на ПМЭФ-2018 контрактов превысил 2,3 трлн рублей

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    Рекорд: объем подписанных на ПМЭФ-2018 контрактов превысил 2,3 трлн рублей

    Рекорд: объем подписанных на <nobr>ПМЭФ-2018</nobr> контрактов превысил 2,3 трлн рублей

    На полях Петербургского международного экономического форума подписано 550 соглашений на общую сумму 2,365 трлн рублей, и эти цифры еще могут вырасти.

    Советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков подчеркнул, что это данные по состоянию на 13:00, и речь идет только об открытых соглашениях, не носящих характер коммерческой тайны.

    Всего в ПМЭФ-2018 приняли участие свыше 17 тысяч делегатов из 143 стран мира, а самой многочисленной стала делегация из США.

    Антон Кобяков: «Два года назад Госдеп США призывал американских бизнесменов не участвовать в Петербургском экономическом форуме, и я тогда еще благодарил их за рекламу. А в этом году посол США рекомендовал американским бизнесменам принять участие, что дало свои результаты. Делегация США стала самой представительной, в нее вошли более 550 человек. Затем идут японцы и французы».

    В 2017 году на полях ПМЭФ было подписано 386 соглашений на сумму около 2 трлн рублей. В этом году большинство контрактов заключено в сфере IT-технологий.
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