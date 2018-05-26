Шаг к «экономике доверия»: предварительные итоги ПМЭФ-2018

В этом году большинство контрактов на Петербургском международном экономическом форуме заключено в сфере
IT-технологий.
Так, российский интернет оператор «МаксимаТелеком» накануне подготовил соглашение с индийскими коллегами о создании публичной сети Wi-Fi в метро Дели.
Российские сотовые операторы вместе с китайскими разработчиками заявили о стратегическом сотрудничестве по развитию в России 5G-технологий.
Накануне также стало известно о создании крупнейшей в России страховой компании на базе объединения гигантов «Согаз» и ВТБ.
Почтовые службы России и Японии подписали соглашение о транзите отправлений через российскую территорию. Инвесторы отметили, что, несмотря на санкции, они готовы вкладываться в российский рынок.
Первый шаг к «экономике доверия» сделали лидеры Франции и Японии. Их приезд на Петербургский экономический форум помог наладить сотрудничество между странами во многих сферах, в том числе и в области энергетики.
Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачёв в интервью НТВ рассказал о подписании контрактов с зарубежными партнерами на несколько миллиардов долларов. Так, российская корпорация поможет японским коллегам в ликвидации последствий аварии на станции «Фукусима».
Алексей Лихачёв, глава «Росатома»: «Существует набор контрактов на поставку уранового продукта на сумму около миллиарда долларов. Да, некоторые проблемы есть, но мы продолжаем поставку этой продукции. Подписали соглашение о сотрудничестве по новой технологической платформе, по оптимизации топливного цикла действующих реакторов, мы готовы работать по выводу из эксплуатации реакторов, которые отслужили свой век и выводятся — или исторически было принято такое решение, или в рамках постфукусимского процесса».
Сотрудничество с азиатскими инвесторами будет продолжено и в банковском секторе. «Сбербанк» и «Японский международный банк» подписали соглашение о предоставлении кредитов в иенах для финансирования поставок оборудования и услуг по контрактам.
Также в рамках форума российский банкир Олег Тиньков заключил соглашение о сотрудничестве с образовательным фондом «Талант и успех». Сразу после оформления сделки предприниматель посетил студию НТВ, где рассказал про необходимость развития частного бизнеса как двигателя отечественной экономики.
Олег Тиньков, предприниматель: «Население должно знать, что быть предпринимателем — это так же почетно и достойно как быть писателем. Это одного поля ягоды, потому что нужно иметь большой дар, талант, чтобы это делать».
Главные итоги ПМЭФ организаторы подведут уже сегодня.
Российские сотовые операторы вместе с китайскими разработчиками заявили о стратегическом сотрудничестве по развитию в России 5G-технологий.
Накануне также стало известно о создании крупнейшей в России страховой компании на базе объединения гигантов «Согаз» и ВТБ.
Почтовые службы России и Японии подписали соглашение о транзите отправлений через российскую территорию. Инвесторы отметили, что, несмотря на санкции, они готовы вкладываться в российский рынок.
Первый шаг к «экономике доверия» сделали лидеры Франции и Японии. Их приезд на Петербургский экономический форум помог наладить сотрудничество между странами во многих сферах, в том числе и в области энергетики.
Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачёв в интервью НТВ рассказал о подписании контрактов с зарубежными партнерами на несколько миллиардов долларов. Так, российская корпорация поможет японским коллегам в ликвидации последствий аварии на станции «Фукусима».
Алексей Лихачёв, глава «Росатома»: «Существует набор контрактов на поставку уранового продукта на сумму около миллиарда долларов. Да, некоторые проблемы есть, но мы продолжаем поставку этой продукции. Подписали соглашение о сотрудничестве по новой технологической платформе, по оптимизации топливного цикла действующих реакторов, мы готовы работать по выводу из эксплуатации реакторов, которые отслужили свой век и выводятся — или исторически было принято такое решение, или в рамках постфукусимского процесса».
Сотрудничество с азиатскими инвесторами будет продолжено и в банковском секторе. «Сбербанк» и «Японский международный банк» подписали соглашение о предоставлении кредитов в иенах для финансирования поставок оборудования и услуг по контрактам.
Также в рамках форума российский банкир Олег Тиньков заключил соглашение о сотрудничестве с образовательным фондом «Талант и успех». Сразу после оформления сделки предприниматель посетил студию НТВ, где рассказал про необходимость развития частного бизнеса как двигателя отечественной экономики.
Олег Тиньков, предприниматель: «Население должно знать, что быть предпринимателем — это так же почетно и достойно как быть писателем. Это одного поля ягоды, потому что нужно иметь большой дар, талант, чтобы это делать».
Главные итоги ПМЭФ организаторы подведут уже сегодня.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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