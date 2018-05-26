На ПМЭФ состоялся кастинг второго сезона шоу НТВ «Идея на миллион»

В рамках Петербургского международного экономического форума прошел кастинг второго сезона интеллектуального шоу НТВ «Идея на миллион».
Бизнес-таланты представили свои инновационные проекты в сфере высоких технологий.
«Идея на миллион» — проект телеканала НТВ, который реализуется совместно с государственной корпорацией «Внешэкономбанк». В рамках ПМЭФ прошел кастинг второго сезона, где участники представили свои уникальные проекты.
Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что во втором сезоне расширили географию кастингов — 11 городов, от Калининграда до Владивостока. Кастинги уже прошли в Новосибирске и Сочи. А сегодня состоялся кастинг в Петербурге. Следующий кастинг пройдет в Самаре.
Согласно новым правилам шоу, каждый участник во втором сезоне получит по 100 секунд на представление своего проекта. Кроме того, зрителей в зале подключат к голосованию. Если зрительский зал окажется заинтересован, то идея бизнес-проекта будет обсуждаться жюри.
На сегодняшнем кастинге участники получили поблажку — им дали по 180 секунд на выступление.
Константин Сонькин представил IBrain — это уникальная компьютерная программа, которая позволит обездвиженному человеку управлять протезами с помощью сигналов мозга. Большая часть зрителей одобрила этот проект.
Еще одна уникальная технология, которая была представлена на кастинге, — Prixel. Это изобретение позволяет копировать известные полотна с помощью 3D-принтера. Оно оказалось особенно интересным в свете вчерашнего нападения в Третьяковской галерее, где была повреждена картина «Иван Грозный и его сын». Prixel представил участник шоу Кирилл Авдеев. Его идея также оказалась интересна зрителям, притом вначале большинство голосовало против, но затем изменило свое мнение.
Максим Ляшко работал на крупном производстве в Норильске, где лишился руки. После этой трагедии он занялся разработкой собственного протеза — «Максбионик», который будет по-настоящему функциональным. Работа его бионического протеза основана на «фантомных ощущениях»: электроны улавливают электрический потенциал мышц через кожу и посылают сигналы протезу.
Еще один участник пообещал заряжать любые аккумуляторы телефонов на расстоянии — Алексей Захаров представил QI-swift. Кроме того, эта разработка может заменить собой все адаптеры и множество проводов. Помимо этого, QI-swift может заряжать сразу до пяти устройств.
Участник Максим Малый представил робота, который заменяет собой повара и может приготовить бургер, — RhoBurger. Система работы похожа на кофемашину. При этом пользователь может выбирать степень прожарки. Время готовки гамбургера — всего пара минут. При этом разработчик останавливаться не намерен и готов расширить производство и на другие блюда.
Лидером сегодняшнего кастинга стал проект «Максбионик» — он получил возможность запустить краудфандинговую кампанию на сайте Boomstarter.
Заявки на участие во втором сезоне шоу «Идея на миллион» принимаются до 15 июня. А новый сезон проекта стартует на НТВ осенью.
Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что во втором сезоне расширили географию кастингов — 11 городов, от Калининграда до Владивостока. Кастинги уже прошли в Новосибирске и Сочи. А сегодня состоялся кастинг в Петербурге. Следующий кастинг пройдет в Самаре.
Согласно новым правилам шоу, каждый участник во втором сезоне получит по 100 секунд на представление своего проекта. Кроме того, зрителей в зале подключат к голосованию. Если зрительский зал окажется заинтересован, то идея бизнес-проекта будет обсуждаться жюри.
На сегодняшнем кастинге участники получили поблажку — им дали по 180 секунд на выступление.
Константин Сонькин представил IBrain — это уникальная компьютерная программа, которая позволит обездвиженному человеку управлять протезами с помощью сигналов мозга. Большая часть зрителей одобрила этот проект.
Еще одна уникальная технология, которая была представлена на кастинге, — Prixel. Это изобретение позволяет копировать известные полотна с помощью 3D-принтера. Оно оказалось особенно интересным в свете вчерашнего нападения в Третьяковской галерее, где была повреждена картина «Иван Грозный и его сын». Prixel представил участник шоу Кирилл Авдеев. Его идея также оказалась интересна зрителям, притом вначале большинство голосовало против, но затем изменило свое мнение.
Максим Ляшко работал на крупном производстве в Норильске, где лишился руки. После этой трагедии он занялся разработкой собственного протеза — «Максбионик», который будет по-настоящему функциональным. Работа его бионического протеза основана на «фантомных ощущениях»: электроны улавливают электрический потенциал мышц через кожу и посылают сигналы протезу.
Еще один участник пообещал заряжать любые аккумуляторы телефонов на расстоянии — Алексей Захаров представил QI-swift. Кроме того, эта разработка может заменить собой все адаптеры и множество проводов. Помимо этого, QI-swift может заряжать сразу до пяти устройств.
Участник Максим Малый представил робота, который заменяет собой повара и может приготовить бургер, — RhoBurger. Система работы похожа на кофемашину. При этом пользователь может выбирать степень прожарки. Время готовки гамбургера — всего пара минут. При этом разработчик останавливаться не намерен и готов расширить производство и на другие блюда.
Лидером сегодняшнего кастинга стал проект «Максбионик» — он получил возможность запустить краудфандинговую кампанию на сайте Boomstarter.
Заявки на участие во втором сезоне шоу «Идея на миллион» принимаются до 15 июня. А новый сезон проекта стартует на НТВ осенью.
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