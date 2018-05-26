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    На ПМЭФ состоялся кастинг второго сезона шоу НТВ «Идея на миллион». инновации, НТВ, ПМЭФ, экономика и бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа ПМЭФ состоялся кастинг второго сезона шоу НТВ «Идея на миллион»

    На ПМЭФ состоялся кастинг второго сезона шоу НТВ «Идея на миллион»

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    На ПМЭФ состоялся кастинг второго сезона шоу НТВ «Идея на миллион»

    На ПМЭФ состоялся кастинг второго сезона шоу НТВ «Идея на миллион»

    На ПМЭФ состоялся кастинг второго сезона шоу НТВ «Идея на миллион»

      В рамках Петербургского международного экономического форума прошел кастинг второго сезона интеллектуального шоу НТВ «Идея на миллион». Бизнес-таланты представили свои инновационные проекты в сфере высоких технологий.

      «Идея на миллион» — проект телеканала НТВ, который реализуется совместно с государственной корпорацией «Внешэкономбанк». В рамках ПМЭФ прошел кастинг второго сезона, где участники представили свои уникальные проекты.

      Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что во втором сезоне расширили географию кастингов — 11 городов, от Калининграда до Владивостока. Кастинги уже прошли в Новосибирске и Сочи. А сегодня состоялся кастинг в Петербурге. Следующий кастинг пройдет в Самаре.

      Согласно новым правилам шоу, каждый участник во втором сезоне получит по 100 секунд на представление своего проекта. Кроме того, зрителей в зале подключат к голосованию. Если зрительский зал окажется заинтересован, то идея бизнес-проекта будет обсуждаться жюри.

      На сегодняшнем кастинге участники получили поблажку — им дали по 180 секунд на выступление.

      Константин Сонькин представил IBrain — это уникальная компьютерная программа, которая позволит обездвиженному человеку управлять протезами с помощью сигналов мозга. Большая часть зрителей одобрила этот проект.

      Еще одна уникальная технология, которая была представлена на кастинге, — Prixel. Это изобретение позволяет копировать известные полотна с помощью 3D-принтера. Оно оказалось особенно интересным в свете вчерашнего нападения в Третьяковской галерее, где была повреждена картина «Иван Грозный и его сын». Prixel представил участник шоу Кирилл Авдеев. Его идея также оказалась интересна зрителям, притом вначале большинство голосовало против, но затем изменило свое мнение.

      Максим Ляшко работал на крупном производстве в Норильске, где лишился руки. После этой трагедии он занялся разработкой собственного протеза — «Максбионик», который будет по-настоящему функциональным. Работа его бионического протеза основана на «фантомных ощущениях»: электроны улавливают электрический потенциал мышц через кожу и посылают сигналы протезу.

      Еще один участник пообещал заряжать любые аккумуляторы телефонов на расстоянии — Алексей Захаров представил QI-swift. Кроме того, эта разработка может заменить собой все адаптеры и множество проводов. Помимо этого, QI-swift может заряжать сразу до пяти устройств.

      Участник Максим Малый представил робота, который заменяет собой повара и может приготовить бургер, — RhoBurger. Система работы похожа на кофемашину. При этом пользователь может выбирать степень прожарки. Время готовки гамбургера — всего пара минут. При этом разработчик останавливаться не намерен и готов расширить производство и на другие блюда.

      Лидером сегодняшнего кастинга стал проект «Максбионик» — он получил возможность запустить краудфандинговую кампанию на сайте Boomstarter.

      Заявки на участие во втором сезоне шоу «Идея на миллион» принимаются до 15 июня. А новый сезон проекта стартует на НТВ осенью.

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