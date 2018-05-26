Папайя: правда и вымысел о пользе экзотического фрукта

В отделах экзотических фруктов особо выделяется своей красотой нарезанная пополам папайя. Вкус у нее специфический, но есть некоторые люди, которые едят папайю и сделанные из нее добавки не ради вкуса, а ради некой особенной пользы, которой якобы обладает этот фрукт. Что правда, а что вымысел?

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Внешне она похожа на кабачок, висящий на пальме. И вкус папайи описать не так-то просто: кто-то говорит, что она напоминает тыкву, а у кого-то возникают ассоциации с вареной морковкой напополам с дыней.



В некоторых странах семена папайи едят, спасаясь от паразитов. И научные исследования такой эффект подтверждают. Как и улучшение пищеварения. Ну а желто-оранжевый окрас мякоти фрукта придает пигмент из группы каротиноидов — криптоксантин, который в организме превращается в витамин А, полезный для глаз, кожи, волос и костей.



Вовсе не ради вкуса потребляют папайю все те, кто верит в ее чудодейственный целебный эффект. Особо красочно о нем рассказывают на собраниях компании, продающей биологически активные добавки на основе папаина. Это фермент, извлекаемый не из мякоти, а из млечного сока папайи — то есть больше всего его в кожуре, листьях и древесине.



На этикетке баночки за 612 рублей написано: в составе одной таблетки содержится 3 миллиграмма фермента папаина. Остальное — почти 700 миллиграммов — это вспомогательные вещества. По сути, бесполезные, только создающие объем.



Вообще, у папаина на самом деле есть полезные свойства. На его основе даже делают лекарства — например, неплохие результаты показывает препарат, ускоряющий выздоровление после ожогов. А при электрофорезе он улучшает регенерацию хрящей межпозвоночных дисков — в частности, после грыж. Еще папаин включают в состав таблеток с противовоспалительным, иммуномодулирующим действием. А также в препараты, устраняющие вздутие живота и проблемы со стулом.



Что же касается самой папайи, то тратить на нее кучу денег в России, пожалуй, не стоит. Вкус не так уж удивителен, да и полезность весьма средняя. Лучше покупать этот фрукт во время путешествий — и дешево, и вкусно, и экзотика останется экзотикой, вспоминаясь потом как что-то необычное и приятное.