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    Путин, Абэ и Макрон посетили фестиваль «Звезды белых ночей»

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    • Фото: kremlin.ru
    Путин, Абэ и Макрон посетили фестиваль «Звезды белых ночей»

    Путин, Абэ и Макрон посетили фестиваль «Звезды белых ночей»

    Путин, Абэ и Макрон посетили фестиваль «Звезды белых ночей»
  • Фото: kremlin.ru

    • Президент России Владимир Путин поздно вечером в пятницу после рабочей программы Петербургского международного экономического форума посетил музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей».

    Глава российского государства прибыл в Екатерининский дворец с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и его супругой. Незадолго до них во дворец приехали президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Гостей встретил художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

    В зале, где был организован торжественный прием, высокие гости заняли центральный стол. По правую руку от Владимира Путина разместились Бриджит и Эммануэль Макроны, с которыми в начале ужина российский президент обменялся несколькими репликами. По левую руку от Путина сели Синдзо Абэ с супругой.

    Путин, Абэ и Макрон посетили фестиваль «Звезды белых ночей». Санкт-Петербург, Путин, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы, Гергиев, ПМЭФ, Макрон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин, Абэ и Макрон посетили фестиваль «Звезды белых ночей». Санкт-Петербург, Путин, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы, Гергиев, ПМЭФ, Макрон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин, Абэ и Макрон посетили фестиваль «Звезды белых ночей». Санкт-Петербург, Путин, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы, Гергиев, ПМЭФ, Макрон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: kremlin.ru

    Валерий Гергиев произнес приветственную речь, рассказав о стартовавшем 23 мая фестивале. Гала-прием открыло выступление исполнителей народной японской музыки. Затем перед зрителями выступила победитель II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition Александра Довгань, исполнив произведение Фредерика Шопена, сообщает «Интерфакс».

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    В Петербурге завершился второй день экономического форума. Его центральным мероприятием стало заседание, в котором приняли участие Путин, Макрон, Абэ, зампред КНР Ван Цишань, а также Лагард. Дискуссия длилась несколько часов. Речь шла о санкциях против России, политике президента США Дональда Трампа, о том, что происходит вокруг Ирана.

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