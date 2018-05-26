Путин, Абэ и Макрон посетили фестиваль «Звезды белых ночей»

Президент России Владимир Путин поздно вечером в пятницу после рабочей программы Петербургского международного экономического форума посетил музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей».
Глава российского государства прибыл в Екатерининский дворец с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и его супругой. Незадолго до них во дворец приехали президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Гостей встретил художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
В зале, где был организован торжественный прием, высокие гости заняли центральный стол. По правую руку от Владимира Путина разместились Бриджит и Эммануэль Макроны, с которыми в начале ужина российский президент обменялся несколькими репликами. По левую руку от Путина сели Синдзо Абэ с супругой.
Фото: kremlin.ru
Валерий Гергиев произнес приветственную речь, рассказав о стартовавшем 23 мая фестивале. Гала-прием открыло выступление исполнителей народной японской музыки. Затем перед зрителями выступила победитель II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition Александра Довгань, исполнив произведение Фредерика Шопена, сообщает «Интерфакс».
В Петербурге завершился второй день экономического форума. Его центральным мероприятием стало заседание, в котором приняли участие Путин, Макрон, Абэ, зампред КНР Ван Цишань, а также Лагард. Дискуссия длилась несколько часов. Речь шла о санкциях против России, политике президента США Дональда Трампа, о том, что происходит вокруг Ирана.
В зале, где был организован торжественный прием, высокие гости заняли центральный стол. По правую руку от Владимира Путина разместились Бриджит и Эммануэль Макроны, с которыми в начале ужина российский президент обменялся несколькими репликами. По левую руку от Путина сели Синдзо Абэ с супругой.
Фото: kremlin.ru
Валерий Гергиев произнес приветственную речь, рассказав о стартовавшем 23 мая фестивале. Гала-прием открыло выступление исполнителей народной японской музыки. Затем перед зрителями выступила победитель II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition Александра Довгань, исполнив произведение Фредерика Шопена, сообщает «Интерфакс».
В Петербурге завершился второй день экономического форума. Его центральным мероприятием стало заседание, в котором приняли участие Путин, Макрон, Абэ, зампред КНР Ван Цишань, а также Лагард. Дискуссия длилась несколько часов. Речь шла о санкциях против России, политике президента США Дональда Трампа, о том, что происходит вокруг Ирана.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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