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25 мая, 19:00
Встреча Путина с журналистами
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    Путин сравнил антироссийские санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин сравнил антироссийские санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо

    Путин сравнил антироссийские санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо

    Путин сравнил антироссийские санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Владимир Путин, выступая на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме, прокомментировал отношения России и США.

    Путин заявил, что встреча с президентом Трампом пока не складывается из-за существующих проблем, но Москва готова к предметному диалогу.

    Президент отметил, что разделяет беспокойство американского лидера об эскалации гонки вооружений. По мнению Путина, санкции в отношении России направлены, в частности, на сдерживание развития оборонных технологий. Но Россия уже обогнала в этой сфере многие страны, подчеркнул глава государства. Путин также сравнил санкции в экономической сфере с футболом, в который играют по правилам дзюдо.

    Владимир Путин: «Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается: это совсем не футбол и не дзюдо. Это просто хаос».

    Президент добавил, что односторонние санкции в конечном итоге могут привести к трагедии. Поэтому важно договориться с американскими партнерами о единых правилах поведения.

    Российский лидер также прокомментировал решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. Он подчеркнул, что в этой ситуации, по его мнению, еще не все потеряно. Как он считает, президент США «не закрывает дверь для переговоров». Продолжение диалога возможно, но, как заявил Путин, это «должна быть дорога с двусторонним движением». Президент также отметил, что действия США относительно КНДР и Ирана не сближают Вашингтон с Москвой, но это «тоже повод обсуждать вопросы».

    Сайт НТВ.Ru ведет прямую трансляцию пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина.
    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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