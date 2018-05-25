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    Меган Маркл получила собственный герб

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    • Фото: @KensingtonRoyal / twitter.com
    Меган Маркл получила собственный герб

    Меган Маркл получила собственный герб

    Меган Маркл получила собственный герб
  • Фото: @KensingtonRoyal / twitter.com

    • Бывшая американская актриса Меган Маркл, ставшая герцогиней Сассекской после свадьбы с британским принцем Гарри, получила собственный герб. По утверждениям СМИ, это является одной из старейших традиций королевской семьи.

    На знаке изображены символы, которые напоминают Меган о родине — Калифорнии.

    Как говорится в Twitter Кенсингтонского дворца, «голубой фон герба символизирует Тихий океан, омывающий калифорнийское побережье, а два золотых луча, пересекающих герб, — солнечность родного штата герцогини».

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