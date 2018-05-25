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    Шойгу: Россия испытала в Сирии ракеты для Су-57

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    Шойгу: Россия испытала в Сирии ракеты для Су-57

    Шойгу: Россия испытала в Сирии ракеты для <nobr>Су-57</nobr>

    Россия испытала в боевых условиях в Сирии перспективные крылатые ракеты, которыми будут вооружаться самолеты Су-57. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

    Сергей Шойгу: «Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57».

    Он также сообщил, что на основе боевого опыта, полученного в Сирии, будут модернизированы 11 типов самолетов и вертолетов. Кроме этого, по его словам, продолжается сбор и анализ данных о результатах боевого применения более чем 60 серийных и перспективных образцов военной техники ВКС в Сирии, передает ТАСС.

    В марте Шойгу заявлял, что два истребителя пятого поколения Су-57 были направлены в арабскую республику для двухдневных испытаний. По словам министра, проверка прошла успешно.

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