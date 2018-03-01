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2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Шойгу назвал успешными испытания Су-57 в Сирии

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    Шойгу назвал успешными испытания Су-57 в Сирии

    Шойгу назвал успешными испытания <nobr>Су-57</nobr> в Сирии

    Глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил появившиеся ранее в СМИ сообщения об отправке в Сирию новейших российских Су-57.

    Министр обороны сообщил, что два истребителя пятого поколения были направлены в арабскую республику для двухдневных испытаний. По словам Сергея Шойгу, проверка прошла успешно.

    Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад».

    Также Шойгу опроверг подлинность обнародованных фотографий истребителей в Сирии, отметив, что самолеты были в укрытиях, рядом друг с другом никогда не стояли.

    Сергей Шойгу: «Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 1995 год, такие самолеты никогда вместе не стоят. Фотографии, которые были опубликованы, не знаю откуда, все самолеты были в укрытиях все это время. Надеюсь, что в этом году мы завершим полный цикл испытаний и это будет еще одним сюрпризом для наших коллег».

    смотретьПесков прокомментировал сообщения о появлении в Сирии истребителей Су-57
    Песков прокомментировал сообщения о появлении в Сирии истребителей Су-57
    Су-57 — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Впервые поднялся в воздух около семи лет назад. Замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что Минобороны РФ планирует подписать контракт на закупку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в 2018 году и начать поставлять самолеты в 2019 году.

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