Шойгу назвал успешными испытания Су-57 в Сирии

Глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил появившиеся ранее в СМИ сообщения об отправке в Сирию новейших российских
Су-57.
Министр обороны сообщил, что два истребителя пятого поколения были направлены в арабскую республику для двухдневных испытаний. По словам Сергея Шойгу, проверка прошла успешно.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад».
Также Шойгу опроверг подлинность обнародованных фотографий истребителей в Сирии, отметив, что самолеты были в укрытиях, рядом друг с другом никогда не стояли.
Сергей Шойгу: «Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 1995 год, такие самолеты никогда вместе не стоят. Фотографии, которые были опубликованы, не знаю откуда, все самолеты были в укрытиях все это время. Надеюсь, что в этом году мы завершим полный цикл испытаний и это будет еще одним сюрпризом для наших коллег».
Су-57 — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Впервые поднялся в воздух около семи лет назад. Замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что Минобороны РФ планирует подписать контракт на закупку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в 2018 году и начать поставлять самолеты в 2019 году.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад».
Также Шойгу опроверг подлинность обнародованных фотографий истребителей в Сирии, отметив, что самолеты были в укрытиях, рядом друг с другом никогда не стояли.
Сергей Шойгу: «Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 1995 год, такие самолеты никогда вместе не стоят. Фотографии, которые были опубликованы, не знаю откуда, все самолеты были в укрытиях все это время. Надеюсь, что в этом году мы завершим полный цикл испытаний и это будет еще одним сюрпризом для наших коллег».
Су-57 — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Впервые поднялся в воздух около семи лет назад. Замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что Минобороны РФ планирует подписать контракт на закупку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в 2018 году и начать поставлять самолеты в 2019 году.
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