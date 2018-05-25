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    Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

    Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

    Путин назвал приемлемую для России цену на нефть
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на энергоносители, в том числе на нефть, заявил Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума.

    Сбалансированная цена нефти, по мнению Путина, — это 60 долларов за баррель, и она устраивает Россию.

    Владимир Путин, президент РФ: «Когда цена достигла примерно 60 — 60 с небольшим долларов за баррель, по нашему мнению, это была сбалансированная цена. Но мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоносители, на нефть. Если вы меня спросили, какую цену мы считаем справедливой, то я вам назвал: справедливой — не справедливой, но нас вполне устраивала цена в 60 долларов за баррель».

    Ранее на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил, что из-за политики санкций и ультиматумов мировой нефтяной рынок в ближайшее время может увидеть новые ценовые рекорды.
    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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