Сечин предсказал санкционный сырьевой суперцикл и ценовые рекорды

Мировой нефтяной рынок в ближайшее время может увидеть новые ценовые рекорды, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Сечин подчеркнул, что бурный рост цен на нефть связан не столько со сделкой ОПЕК+, сколько с односторонней санкционной политикой. Именно она, в частности, стала причиной резкого падения добычи в Венесуэле.
Игорь Сечин, глава «Роснефти»: «Политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной „санкционной премии“ в цене. Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом суперцикле и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды».
Глава «Роснефти» добавил, что расплачиваться за скачок цен в итоге будут и американские, и европейские потребители.
Сечин также выразил уверенность, что нефть и газ в обозримом будущем останутся стрежнем мировой энергетики и экономики в целом.
Игорь Сечин, глава «Роснефти»: «Политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной „санкционной премии“ в цене. Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом суперцикле и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды».
Глава «Роснефти» добавил, что расплачиваться за скачок цен в итоге будут и американские, и европейские потребители.
Сечин также выразил уверенность, что нефть и газ в обозримом будущем останутся стрежнем мировой энергетики и экономики в целом.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии