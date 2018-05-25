Сечин предсказал санкционный сырьевой суперцикл и ценовые рекорды

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Сечин подчеркнул, что бурный рост цен на нефть связан не столько со сделкой ОПЕК+, сколько с односторонней санкционной политикой. Именно она, в частности, стала причиной резкого падения добычи в Венесуэле., глава «Роснефти»: «Политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной „санкционной премии“ в цене. Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом суперцикле и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды».Глава «Роснефти» добавил, что расплачиваться за скачок цен в итоге будут и американские, и европейские потребители.Сечин также выразил уверенность, что нефть и газ в обозримом будущем останутся стрежнем мировой энергетики и экономики в целом.