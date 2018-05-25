Предприниматели Франции подарили Путину фигурку галльского петуха

Президент движения предприятий Франции Пьер Гаттаз, выступая на
ПМЭФ-2018 в рамках бизнес-диалога Россия — Франция, вручил Владимиру Путину сувенир — фигурку галльского петуха, который является одним из символов Франции.
Вручая подарок, Гаттаз подчеркнул, что французский бизнес рассчитывает на российского президента.
Модератор дискуссии, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, в шутку попросил в следующий раз украсить фигурку триколором.
Александр Шохин: «Потому что у нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же».
Путин шутку поддержал и со смехом предложил внести еще небольшие коррективы.
Владимир Путин: «К петуху можно добавить тогда и орла».
Александр Шохин: «Промежуточный вариант — двуглавый петух».
Говоря о французском бизнесе, Путин подчеркнул: «Мы очень рассчитываем на то, что наши французские друзья, компании будут развиваться в России, будут получать доход, прибыль».
Российский лидер также напомнил, что Франция является давним и надежным партнером России.
Владимир Путин: «Франция — наш традиционный, давний и надежный партнер. Почему говорю надежный? Потому что Франция всегда занимала собственную позицию в мировых делах и всегда стремилась отстаивать свой суверенитет. Мы это высоко ценим».
Путин добавил, что эта черта высоко ценится во всем мире, так как является залогом стабильности, а в межгосударственных делах и в экономике стабильность, по словам Путина, особенно важна.
После завершения бизнес-диалога на ПМЭФ начнется пленарное заседание с участием президентов России и Франции. НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию мероприятия.
Модератор дискуссии, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, в шутку попросил в следующий раз украсить фигурку триколором.
Александр Шохин: «Потому что у нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же».
Путин шутку поддержал и со смехом предложил внести еще небольшие коррективы.
Владимир Путин: «К петуху можно добавить тогда и орла».
Александр Шохин: «Промежуточный вариант — двуглавый петух».
Говоря о французском бизнесе, Путин подчеркнул: «Мы очень рассчитываем на то, что наши французские друзья, компании будут развиваться в России, будут получать доход, прибыль».
Российский лидер также напомнил, что Франция является давним и надежным партнером России.
Владимир Путин: «Франция — наш традиционный, давний и надежный партнер. Почему говорю надежный? Потому что Франция всегда занимала собственную позицию в мировых делах и всегда стремилась отстаивать свой суверенитет. Мы это высоко ценим».
Путин добавил, что эта черта высоко ценится во всем мире, так как является залогом стабильности, а в межгосударственных делах и в экономике стабильность, по словам Путина, особенно важна.
После завершения бизнес-диалога на ПМЭФ начнется пленарное заседание с участием президентов России и Франции. НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию мероприятия.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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