Путин, Макрон и Абэ обсудят на пленарном заседании ПМЭФ создание «экономики доверия»

Центральное событие второго дня Петербургского международного экономического форума — пленарное заседание, участие в котором примет Владимир Путин, а также президент Франции Эммануэль Макрон и японский премьер Синдзо Абэ.
Пленарному заседанию предшествует бизнес-диалог Россия — Франция, речь на котором идет об экономических отношениях двух стран и не только. Накануне российские компании подписали с Францией контракты на 1 млрд евро. Сферы самые разные — от пищевой промышленности до атомной энергетики. Вместе с Макроном на форум приехали сотни французских бизнесменов. Бизнес-диалог продолжится с участием лидеров двух стран.
Японский премьер Синдзо Абэ в преддверии форума сообщил, что намерен обсудить конкретные шаги по совместному хозяйствованию на Южных Курилах. Губернатор Сахалинской области Кожемяко предположил, что эта идея будет реализована через год-два. Возможно, именно конкретные сроки обозначат лидеры двух стран.
При этом Кожемяко подчеркнул: опасений потерять контроль над Курилами после прихода японских компаний нет.
Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области: «Такого опасения нет, потому что сегодня Южные Курилы достаточно уверенно себя чувствуют с точки зрения экономики. Мы там не просто строим социальную инфраструктуру и дороги, а народ не знает, чем заняться. Нет. У нас два мощнейших завода строится на Шикотане, на самих Южных Курилах у нас хорошие предприятие Южнокурильский комбинат. Поэтому от прихода японских инвесторов в этот бизнес только увеличивается конкуренция».
Что касается пленарного заседания, то речь пойдет о создании «экономики доверия» — это лозунг форума. С доверием в международном бизнесе и экономике явные проблемы. Виной тому — политические препоны и санкции, которые мешают торговле и развитию стран. НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию пленарного заседания.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Николая Булкина.
Японский премьер Синдзо Абэ в преддверии форума сообщил, что намерен обсудить конкретные шаги по совместному хозяйствованию на Южных Курилах. Губернатор Сахалинской области Кожемяко предположил, что эта идея будет реализована через год-два. Возможно, именно конкретные сроки обозначат лидеры двух стран.
При этом Кожемяко подчеркнул: опасений потерять контроль над Курилами после прихода японских компаний нет.
Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области: «Такого опасения нет, потому что сегодня Южные Курилы достаточно уверенно себя чувствуют с точки зрения экономики. Мы там не просто строим социальную инфраструктуру и дороги, а народ не знает, чем заняться. Нет. У нас два мощнейших завода строится на Шикотане, на самих Южных Курилах у нас хорошие предприятие Южнокурильский комбинат. Поэтому от прихода японских инвесторов в этот бизнес только увеличивается конкуренция».
Что касается пленарного заседания, то речь пойдет о создании «экономики доверия» — это лозунг форума. С доверием в международном бизнесе и экономике явные проблемы. Виной тому — политические препоны и санкции, которые мешают торговле и развитию стран. НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию пленарного заседания.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Николая Булкина.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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