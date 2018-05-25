Бывший канцлер Германии, глава совета директоров компании Nord Stream 2 Герхард Шрёдер надеется, что Евросоюз сможет противостоять США и защитит «Северный поток — 2».
В ходе одной из дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме Шрёдер выразил уверенность, что США в своем стремлении ставить палки в колеса этому проекту, действуют исключительно из собственных экономических интересов.
Герхард Шрёдер: «Если посмотреть, как президент США стремится продвигать санкции, то понятно, что речь идет о том, чтобы продавать американский СПГ на европейском рынке независимо от того, отвечает ли он по своим характеристикам газоперерабатывающим мощностям Европы или нет».
Шрёдер подчеркнул, что Европе «Северный поток — 2» нужен не только с точки зрения энергетической безопасности, но и для создания новых рабочих мест, и «аргументов против проекта нет». В связи с этим экс-канцлер призвал Еврокомиссию подходить к «Северному потоку — 2» рационально.
Герхард Шрёдер: «США дают нам новые примеры ловкости и маневрирования, но их действия не останутся без ответа. Надеюсь, ЕС найдет в себе силы сохранять свою приверженность этому проекту и не будет следовать линии Америки».
Ранее на этой неделе госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон должен продолжать «оказывать давление на „Северный поток — 2“, чтобы свернуть его», иначе проект «сделает Европу зависимой от российской энергетики».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Герхард Шрёдер: «Если посмотреть, как президент США стремится продвигать санкции, то понятно, что речь идет о том, чтобы продавать американский СПГ на европейском рынке независимо от того, отвечает ли он по своим характеристикам газоперерабатывающим мощностям Европы или нет».
Шрёдер подчеркнул, что Европе «Северный поток — 2» нужен не только с точки зрения энергетической безопасности, но и для создания новых рабочих мест, и «аргументов против проекта нет». В связи с этим экс-канцлер призвал Еврокомиссию подходить к «Северному потоку — 2» рационально.
Герхард Шрёдер: «США дают нам новые примеры ловкости и маневрирования, но их действия не останутся без ответа. Надеюсь, ЕС найдет в себе силы сохранять свою приверженность этому проекту и не будет следовать линии Америки».
Ранее на этой неделе госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон должен продолжать «оказывать давление на „Северный поток — 2“, чтобы свернуть его», иначе проект «сделает Европу зависимой от российской энергетики».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии