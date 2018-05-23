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    США пообещали «отвязать» европейские страны от российского газа

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    США пообещали «отвязать» европейские страны от российского газа

    США пообещали «отвязать» европейские страны от российского газа

    США пообещали «отвязать» европейские страны от российского газа
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Москва может использовать газопровод «Северный поток — 2» в качестве рычага давления на Европу.

    С таким утверждением госсекретарь выступил в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Он подчеркнул, что США должны продолжать «оказывать давление на „Северный поток — 2“, чтобы свернуть его». Иначе проект якобы «сделает Европу зависимой от российской энергетики», передает «Интерфакс».

    Майкл Помпео: «Он („Северный поток — 2“ — Прим. ред.) ограничивает свободу действий европейских стран и возможность оказания ими противодействия России».

    Поэтому, уверен госсекретарь, эту зависимость необходимо уменьшать, и у США есть реальная возможность «отвязать европейские страны от России по многим направлениям».

    Майкл Помпео: «Мы должны продолжать оказывать давление с целью прекратить строительство „Северного потока — 2“. Мы не должны повышать зависимость Европы от российских энергоресурсов».

    Если у Вашингтона это получится, считает Помпео, «Европа будет стоять на гораздо более прочном основании».

    смотретьПутин: проект «Северный поток — 2» будет реализован
    Путин: проект «Северный поток — 2» будет реализован
    Ранее в Госдепе заявляли, что газопровод «Северный поток — 2» угрожает энергетической безопасности Европы и может попасть под американские санкции. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в свою очередь заявил, что Вашингтон преследует собственные экономические цели, препятствуя строительству газопровода.

    смотретьФинляндия выдала окончательное разрешение на «Северный поток — 2»
    Финляндия выдала окончательное разрешение на «Северный поток — 2»
    Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

    Газопровод планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Разрешения на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Россия. Сейчас ожидаются разрешения от Дании и Швеции.




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