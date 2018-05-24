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    Штурм московской квартиры с заложниками попал на видео. Москва, заложники, полиция, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШтурм московской квартиры с заложниками попал на видео

    Штурм московской квартиры с заложниками попал на видео

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    • Фото: rosgvard.ru
    Штурм московской квартиры с заложниками попал на видео

    Штурм московской квартиры с заложниками попал на видео

    Штурм московской квартиры с заложниками попал на видео
    • Фото: rosgvard.ru

      • Появилось видео штурма московской квартиры, в которой удерживали заложников. Жертвой инцидента, напомним, стал один человек.

      Полиция вскрыла квартиру, где удерживали в плену семью из трех человек. Инцидент произошел на улице Молостовых в Москве.

      Один из заложников погиб. При нападении он получил травмы и скончался. Женщина и ребенок, которые также находились в плену, не пострадали.

      Мужчина, который удерживал в заложниках соседей, был задержан, при штурме квартиры он ранил себя. По предварительным данным, это 57-летний художник Александр Боровой. На своей странице в соцсети мужчина написал о захвате заложников.

      Источник ТАСС сообщил, что причиной ЧП, по-видимому, был квартирный спор. По его словам, сын нападавшего продал часть квартиры другой семье.

      По факту захвата заложников и убийству человека было возбуждено уголовное дело.

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