Штурм московской квартиры с заложниками попал на видео

Появилось видео штурма московской квартиры, в которой удерживали заложников. Жертвой инцидента, напомним, стал один человек.
Полиция вскрыла квартиру, где удерживали в плену семью из трех человек. Инцидент произошел на улице Молостовых в Москве.
Один из заложников погиб. При нападении он получил травмы и скончался. Женщина и ребенок, которые также находились в плену, не пострадали.
Мужчина, который удерживал в заложниках соседей, был задержан, при штурме квартиры он ранил себя. По предварительным данным, это 57-летний художник Александр Боровой. На своей странице в соцсети мужчина написал о захвате заложников.
Источник ТАСС сообщил, что причиной ЧП, по-видимому, был квартирный спор. По его словам, сын нападавшего продал часть квартиры другой семье.
По факту захвата заложников и убийству человека было возбуждено уголовное дело.
Один из заложников погиб. При нападении он получил травмы и скончался. Женщина и ребенок, которые также находились в плену, не пострадали.
Мужчина, который удерживал в заложниках соседей, был задержан, при штурме квартиры он ранил себя. По предварительным данным, это 57-летний художник Александр Боровой. На своей странице в соцсети мужчина написал о захвате заложников.
Источник ТАСС сообщил, что причиной ЧП, по-видимому, был квартирный спор. По его словам, сын нападавшего продал часть квартиры другой семье.
По факту захвата заложников и убийству человека было возбуждено уголовное дело.
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