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    Мужчина взял в заложники семью с детьми в квартире на востоке Москвы

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    Мужчина взял в заложники семью с детьми в квартире на востоке Москвы

    Мужчина взял в заложники семью с детьми в квартире на востоке Москвы

    Спецназ Росгвардии выехал к жилому дому на востоке Москвы, где, по предварительным данным, мужчина захватил в заложники семью с детьми.

    Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, «на место направлен отряд спецназа ГУ Росгвардии по Москве». Он также отметил, что «на месте происшедшего могут быть пострадавшие». По предварительной информации, мужчина взял в заложники людей в квартире жилого дома на улице Молостовых в Москве.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в заложниках находятся три человека. Причиной удержания является бытовой конфликт.

    По некоторым данным, заложников захватил 57-летний художник Александр Боровой. На своей странице в соцсети мужчина написал, что захватил заложников.

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