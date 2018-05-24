Задержан мужчина, захвативший заложников в квартире на востоке Москвы

Один из заложников погиб. Еще двое не пострадали.
Полиция вскрыла квартиру, где удерживали в плену семью из трех человек. Один из заложников погиб. При нападении он получил телесные повреждения, в результате которых скончался. Женщина и ребенок, которые также находились в плену, не пострадали.
Правоохранители задержали мужчину, который удерживал в заложниках соседей. При штурме квартиры он ранил сам себя.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Сегодня в результате совместных действий сотрудников полиции и Росгвардии проведены мероприятия по задержанию мужчины удерживавшего в квартире жилого дома на улице Молостовых семью из трех человек. При задержании злоумышленник нанес себе ножевое ранение и в настоящее время доставляется в медучреждение».
Инцидент произошел на улице Молостовых. Источник ТАСС сообщил, что причиной нападения, по-видимому, был квартирный спор. По его словам, сын нападавшего продал часть их квартиры другой семье.
Источник: «По предварительным данным, сын, находившийся в конфликте с отцом, продал половину квартиры посторонним людям, которые начали предпринимать усилия, чтобы выселить отца полностью из квартиры на улице Молостовых в микрорайоне Перово на востоке столицы. По предварительным данным, отец обращался в полицию, но не получил никакой реакции».
В результате мужчина напал на семью соседей и взял их в заложники.
Правоохранители задержали мужчину, который удерживал в заложниках соседей. При штурме квартиры он ранил сам себя.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Сегодня в результате совместных действий сотрудников полиции и Росгвардии проведены мероприятия по задержанию мужчины удерживавшего в квартире жилого дома на улице Молостовых семью из трех человек. При задержании злоумышленник нанес себе ножевое ранение и в настоящее время доставляется в медучреждение».
Инцидент произошел на улице Молостовых. Источник ТАСС сообщил, что причиной нападения, по-видимому, был квартирный спор. По его словам, сын нападавшего продал часть их квартиры другой семье.
Источник: «По предварительным данным, сын, находившийся в конфликте с отцом, продал половину квартиры посторонним людям, которые начали предпринимать усилия, чтобы выселить отца полностью из квартиры на улице Молостовых в микрорайоне Перово на востоке столицы. По предварительным данным, отец обращался в полицию, но не получил никакой реакции».
В результате мужчина напал на семью соседей и взял их в заложники.
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