Мост <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мост 16+
Онлайн на сайте
Пресс-конференция президентов России и Франции
    •  

    Задержан мужчина, захвативший заложников в квартире на востоке Москвы

    комментировать
    • Фото: vk.com
    Задержан мужчина, захвативший заложников в квартире на востоке Москвы

    Задержан мужчина, захвативший заложников в квартире на востоке Москвы

    Задержан мужчина, захвативший заложников в квартире на востоке Москвы
  • Фото: vk.com

    • Один из заложников погиб. Еще двое не пострадали.

    Полиция вскрыла квартиру, где удерживали в плену семью из трех человек. Один из заложников погиб. При нападении он получил телесные повреждения, в результате которых скончался. Женщина и ребенок, которые также находились в плену, не пострадали.

    Правоохранители задержали мужчину, который удерживал в заложниках соседей. При штурме квартиры он ранил сам себя.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Сегодня в результате совместных действий сотрудников полиции и Росгвардии проведены мероприятия по задержанию мужчины удерживавшего в квартире жилого дома на улице Молостовых семью из трех человек. При задержании злоумышленник нанес себе ножевое ранение и в настоящее время доставляется в медучреждение».

    Инцидент произошел на улице Молостовых. Источник ТАСС сообщил, что причиной нападения, по-видимому, был квартирный спор. По его словам, сын нападавшего продал часть их квартиры другой семье.

    Источник: «По предварительным данным, сын, находившийся в конфликте с отцом, продал половину квартиры посторонним людям, которые начали предпринимать усилия, чтобы выселить отца полностью из квартиры на улице Молостовых в микрорайоне Перово на востоке столицы. По предварительным данным, отец обращался в полицию, но не получил никакой реакции».

    В результате мужчина напал на семью соседей и взял их в заложники.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru