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Пресс-конференция президентов России и Франции
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    Россия и Франция подписали соглашения на 1 млрд евро

    7 комментариев
    • Фото: kremlin.ru
    Россия и Франция подписали соглашения на 1 млрд евро

    Россия и Франция подписали соглашения на 1 млрд евро

    Россия и Франция подписали соглашения на 1 млрд евро
  • Фото: kremlin.ru

    • В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию были подписаны соглашения на крупную сумму.

    Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    Кирилл Дмитриев: «Общая сумма подписанных с Францией сегодня соглашений — около 1 млрд евро».

    смотретьПутин и Макрон проводят переговоры в Петербурге
    Путин и Макрон проводят переговоры в Петербурге
    Ранее сообщалось, что в Константиновском дворце в Стрельне состоялась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Французский лидер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. На НТВ.Ru ведется прямая трансляция пресс-конференции Путина и Макрона по итогам переговоров.
    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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