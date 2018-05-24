Россия и Франция подписали соглашения на 1 млрд евро

В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию были подписаны соглашения на крупную сумму.
Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.
Кирилл Дмитриев: «Общая сумма подписанных с Францией сегодня соглашений — около 1 млрд евро».
Ранее сообщалось, что в Константиновском дворце в Стрельне состоялась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Французский лидер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. На НТВ.Ru ведется прямая трансляция пресс-конференции Путина и Макрона по итогам переговоров.
Кирилл Дмитриев: «Общая сумма подписанных с Францией сегодня соглашений — около 1 млрд евро».
Ранее сообщалось, что в Константиновском дворце в Стрельне состоялась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Французский лидер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. На НТВ.Ru ведется прямая трансляция пресс-конференции Путина и Макрона по итогам переговоров.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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