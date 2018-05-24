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Пресс-конференция президентов России и Франции
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    Путин и Макрон проводят переговоры в Петербурге

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Путин и Макрон проводят переговоры в Петербурге

    Путин и Макрон проводят переговоры в Петербурге

    Путин и Макрон проводят переговоры в Петербурге
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • В Константиновском дворце в Стрельне началась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

    В начале встречи Путин поблагодарил Макрона за то, что тот принял приглашение и приехал на Петербургский международный экономический форум.

    Владимир Путин, президент РФ: «Мы используем эту возможность для того, чтобы полноформатно поговорить и о двусторонних российско-французских отношениях. Конечно, поговорим о ключевых международных вопросах, в решении которых заинтересованы как Франция, так и Россия».

    Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Парижа развиваются, «несмотря на все сложности сегодняшнего дня». Российский лидер в связи с этим добавил, что за прошлый год товарооборот между Россией и Францией увеличился на 25%. Рост зафиксирован и в первые месяцы 2018 года.

    Макрон в свою очередь отметил, что Москва и Париж могут взаимодействовать по любым международным проблемам, в том числе путем выработки совместных инициатив.

    Эммануэль Макрон, президент Франции: «У нас очень крепкие связи в сфере международной политики. Я считаю, что благодаря этим связям мы можем найти решение и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия. Или будь то, как мы представляем себе, многосторонние подходы в международной политике. Я думаю, что мы можем работать сообща и консолидировать наши силы и по теме совместных инициатив».

    Перед началом переговоров Путин, Макрон, а также супруга французского президента Брижит прогулялись по парку Константиновского дворца. Президенты России и Франции довольно продолжительное время разговаривали на балконе над каналом, после чего отправились на официальную беседу.

    НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию пресс-конференции лидеров двух стран по итогам встречи.
    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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