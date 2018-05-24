Путин и Макрон проводят переговоры в Петербурге

В Константиновском дворце в Стрельне началась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
В начале встречи Путин поблагодарил Макрона за то, что тот принял приглашение и приехал на Петербургский международный экономический форум.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы используем эту возможность для того, чтобы полноформатно поговорить и о двусторонних российско-французских отношениях. Конечно, поговорим о ключевых международных вопросах, в решении которых заинтересованы как Франция, так и Россия».
Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Парижа развиваются, «несмотря на все сложности сегодняшнего дня». Российский лидер в связи с этим добавил, что за прошлый год товарооборот между Россией и Францией увеличился на 25%. Рост зафиксирован и в первые месяцы 2018 года.
Макрон в свою очередь отметил, что Москва и Париж могут взаимодействовать по любым международным проблемам, в том числе путем выработки совместных инициатив.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «У нас очень крепкие связи в сфере международной политики. Я считаю, что благодаря этим связям мы можем найти решение и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия. Или будь то, как мы представляем себе, многосторонние подходы в международной политике. Я думаю, что мы можем работать сообща и консолидировать наши силы и по теме совместных инициатив».
Перед началом переговоров Путин, Макрон, а также супруга французского президента Брижит прогулялись по парку Константиновского дворца. Президенты России и Франции довольно продолжительное время разговаривали на балконе над каналом, после чего отправились на официальную беседу.
НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию пресс-конференции лидеров двух стран по итогам встречи.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы используем эту возможность для того, чтобы полноформатно поговорить и о двусторонних российско-французских отношениях. Конечно, поговорим о ключевых международных вопросах, в решении которых заинтересованы как Франция, так и Россия».
Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Парижа развиваются, «несмотря на все сложности сегодняшнего дня». Российский лидер в связи с этим добавил, что за прошлый год товарооборот между Россией и Францией увеличился на 25%. Рост зафиксирован и в первые месяцы 2018 года.
Макрон в свою очередь отметил, что Москва и Париж могут взаимодействовать по любым международным проблемам, в том числе путем выработки совместных инициатив.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «У нас очень крепкие связи в сфере международной политики. Я считаю, что благодаря этим связям мы можем найти решение и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия. Или будь то, как мы представляем себе, многосторонние подходы в международной политике. Я думаю, что мы можем работать сообща и консолидировать наши силы и по теме совместных инициатив».
Перед началом переговоров Путин, Макрон, а также супруга французского президента Брижит прогулялись по парку Константиновского дворца. Президенты России и Франции довольно продолжительное время разговаривали на балконе над каналом, после чего отправились на официальную беседу.
НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию пресс-конференции лидеров двух стран по итогам встречи.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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