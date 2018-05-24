Путин обсудил с Лагард необходимость повышения эффективности МВФ

На Петербургском международном экономическом форуме начались переговоры высоких гостей. Владимир Путин встретился с
директором-распределителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и заместителем премьера Госсовета Китая.
Перед встречей с Путиным Кристин Лагард, выступая на форуме, поделилась мнением о состоянии российской экономики, отметив выход из кризиса и сделав комплимент российским чиновникам.
Международный валютный фонд — это, по сути, касса взаимопомощи, в которую скидываются десятки стран. У кого больше квота, у того и больше голосов при распределении этих средств. У развитых стран квота больше, а у развивающихся, как Россия или Китай, меньше. Между тем и Россия, и Китай готовы вносить больше в обмен на увеличение количества голосов. Ресурсы есть — и чтобы вносить больше денег, и чтобы использовать этот механизм МВФ эффективнее в своих интересах.
На встрече с Кристин Лагард Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в повышении эффективности МВФ как инструмента глобальной экономической стабильности.
Владимир Путин, президент РФ: «Фонд, который вы возглавляете, играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области экономики и финансов. И Россия как член фонда заинтересована в повышении эффективности работы».
Президент добавил, что с интересом ждет выступлений Лагард на пленарном заседании ПМЭФ, и поблагодарил главу МВФ за ее участие в форуме.
Кристин Лагард, директор-распределитель МВФ: «Большое спасибо, господин президент, я очень рада вернуться в ваш родной город Санкт-Петербург. Единственное, о чем я сожалею, — это о том, что в прошлый раз, когда я была на форуме, он проходил в центре Санкт-Петербурга, этого потрясающего города, а теперь он проходит здесь (в конгрессно-выставочном центре „Экспо-форум“ на окраине Петербурга — Прим. ред.)».
Чуть раньше Путин встретился с заместителем премьера Госсовета Китая Ван Цишанем. И нет сомнений, что Китай поддерживает идею увеличить свое влияние и влияние России на политику Международного валютного фонда. С Китаем товарооборот растет постоянно. Именно на Петербургском экономическом форуме была подписана рекордная сделка с Китаем на поставку нефти — на сумму более 300 млрд долларов на много лет вперед.
Сегодня вечером запланированы переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию пресс-конференции лидеров двух стран по итогам встречи.
Международный валютный фонд — это, по сути, касса взаимопомощи, в которую скидываются десятки стран. У кого больше квота, у того и больше голосов при распределении этих средств. У развитых стран квота больше, а у развивающихся, как Россия или Китай, меньше. Между тем и Россия, и Китай готовы вносить больше в обмен на увеличение количества голосов. Ресурсы есть — и чтобы вносить больше денег, и чтобы использовать этот механизм МВФ эффективнее в своих интересах.
На встрече с Кристин Лагард Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в повышении эффективности МВФ как инструмента глобальной экономической стабильности.
Владимир Путин, президент РФ: «Фонд, который вы возглавляете, играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области экономики и финансов. И Россия как член фонда заинтересована в повышении эффективности работы».
Президент добавил, что с интересом ждет выступлений Лагард на пленарном заседании ПМЭФ, и поблагодарил главу МВФ за ее участие в форуме.
Кристин Лагард, директор-распределитель МВФ: «Большое спасибо, господин президент, я очень рада вернуться в ваш родной город Санкт-Петербург. Единственное, о чем я сожалею, — это о том, что в прошлый раз, когда я была на форуме, он проходил в центре Санкт-Петербурга, этого потрясающего города, а теперь он проходит здесь (в конгрессно-выставочном центре „Экспо-форум“ на окраине Петербурга — Прим. ред.)».
Чуть раньше Путин встретился с заместителем премьера Госсовета Китая Ван Цишанем. И нет сомнений, что Китай поддерживает идею увеличить свое влияние и влияние России на политику Международного валютного фонда. С Китаем товарооборот растет постоянно. Именно на Петербургском экономическом форуме была подписана рекордная сделка с Китаем на поставку нефти — на сумму более 300 млрд долларов на много лет вперед.
Сегодня вечером запланированы переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию пресс-конференции лидеров двух стран по итогам встречи.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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