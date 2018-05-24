Глава МВФ назвала макроэкономическую политику РФ образцовой

Петербургский международный экономический форум стартовал с панельной сессии, посвященной состоянию российской экономики. Участие в сессии принимают новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава МВФ Кристин Лагард, первый
вице-премьер Антон Силуанов и другие политические тяжеловесы.
Сессия, в частности, посвящена экономической повестке на ближайшие шесть лет — поиску новых точек роста в свете «майского указа» президента.
О том, на какой траектории сейчас находится глобальная экономика, говорила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она отметила: глобальная экономика находится в точке, где она не была последние 10 лет. В прошлом году она росла со скоростью 3,8% — это докризисные темпы. Но безоблачной обстановку не назовешь.
Кристин Лагард, глава МВФ: «Торговля набирает обороты, это драйвер развития. Но угроза протекционизма тарифов — это, безусловно, угроза номер один, подрывающая уверенность в торговле. Второй риск — фискальный риск. Он вызван внушительным долгом. Сегодня соотношение долга к ВВП — 225% или 164 триллиона долларов. Это рекорд. У развитых стран отношение долга к ВВП больше, чем после Второй мировой войны».
Что касается России, Лагард отметила: макроэкономическую политику РФ можно назвать образцовой, это касается низкой инфляции, долга и бюджетного правила, отсекающего нефтяные сверхдоходы. Но экономика сейчас растет медленно, прогноз МВФ на этот год — 1,5–1,7%. Население не увеличивается. Чтобы улучшить потенциал роста, нужно повысить производительность и диверсификацию, вкладываться в инфраструктуру, образование и здоровье.
Тему продолжил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он сказал, что российская экономика растет совсем не так, как мировая, и задача — догнать эти темпы.
Что для этого собираются сделать? Силуанов сразу оговорился: дискуссии по реформам в правительстве еще идут, но о некоторых вещах он может сказать. Один из главных вопросов — налоги. Силуанов сказал так: в ближайшие шесть лет они меняться не будут, но настройка произойдет.
Про госдолг говорил и новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что низкий госдолг России — это ее преимущество, и сейчас она может себе позволить его увеличить на 5–7%, чтобы инвестировать эти деньги в инфраструктуру и обеспечить рост экономики.
Алексей Кудрин: «Чтобы Россия осталась в числе шести ведущих стран мира, России нужен рост на 3,5% ВВП в год, по данным РАНХиГС. А чтобы выйти на пятое место, нужен рост боле 6%. Сегодня никто не говорит, как мы добьемся этих процентов роста, хотя такие цели амбициозные поставлены. Мы от правительства услышим, какие решительные меры будут приняты, но, когда я говорю, что можно чуть-чуть поднять долг, я хочу сказать, что каждая 0,1% роста будет трудовой, очень сложной. Но если мы будем набирать все источники роста, то нам придется этот задействовать тоже».
Также Кудрин добавил, что в условиях сокращения численности трудоспособного населения в России от полумиллиона до миллиона в год нужно тратить средства на повышение продолжительности жизни, а также на образование и качество рабочей силы.
О том, на какой траектории сейчас находится глобальная экономика, говорила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она отметила: глобальная экономика находится в точке, где она не была последние 10 лет. В прошлом году она росла со скоростью 3,8% — это докризисные темпы. Но безоблачной обстановку не назовешь.
Кристин Лагард, глава МВФ: «Торговля набирает обороты, это драйвер развития. Но угроза протекционизма тарифов — это, безусловно, угроза номер один, подрывающая уверенность в торговле. Второй риск — фискальный риск. Он вызван внушительным долгом. Сегодня соотношение долга к ВВП — 225% или 164 триллиона долларов. Это рекорд. У развитых стран отношение долга к ВВП больше, чем после Второй мировой войны».
Что касается России, Лагард отметила: макроэкономическую политику РФ можно назвать образцовой, это касается низкой инфляции, долга и бюджетного правила, отсекающего нефтяные сверхдоходы. Но экономика сейчас растет медленно, прогноз МВФ на этот год — 1,5–1,7%. Население не увеличивается. Чтобы улучшить потенциал роста, нужно повысить производительность и диверсификацию, вкладываться в инфраструктуру, образование и здоровье.
Тему продолжил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он сказал, что российская экономика растет совсем не так, как мировая, и задача — догнать эти темпы.
Что для этого собираются сделать? Силуанов сразу оговорился: дискуссии по реформам в правительстве еще идут, но о некоторых вещах он может сказать. Один из главных вопросов — налоги. Силуанов сказал так: в ближайшие шесть лет они меняться не будут, но настройка произойдет.
Про госдолг говорил и новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что низкий госдолг России — это ее преимущество, и сейчас она может себе позволить его увеличить на 5–7%, чтобы инвестировать эти деньги в инфраструктуру и обеспечить рост экономики.
Алексей Кудрин: «Чтобы Россия осталась в числе шести ведущих стран мира, России нужен рост на 3,5% ВВП в год, по данным РАНХиГС. А чтобы выйти на пятое место, нужен рост боле 6%. Сегодня никто не говорит, как мы добьемся этих процентов роста, хотя такие цели амбициозные поставлены. Мы от правительства услышим, какие решительные меры будут приняты, но, когда я говорю, что можно чуть-чуть поднять долг, я хочу сказать, что каждая 0,1% роста будет трудовой, очень сложной. Но если мы будем набирать все источники роста, то нам придется этот задействовать тоже».
Также Кудрин добавил, что в условиях сокращения численности трудоспособного населения в России от полумиллиона до миллиона в год нужно тратить средства на повышение продолжительности жизни, а также на образование и качество рабочей силы.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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